In Hamburg boomt der Verkauf von Luxus-Immobilien: In der HafenCity wechselte gerade ein Penthouse für elf Millionen Euro den Besitzer, eine große Villa in Blankenese erzielte unglaubliche 27,5 Millionen Euro. Das ergibt eine Analyse von Dahler und Company in Hamburg. Insgesamt stieg die Zahl der verkauften Premiumwohnungen im vergangenen Jahr um 66 Prozent. Und das, obwohl dafür mittlerweile Mondpreise aufgerufen werden.

Dass Wohnungen und Häuser in Hamburg seit Jahren immer teurer werden, stört die Superreichen offenbar herzlich wenig. Im Gegenteil, sie haben immer mehr Geld, suchen dringend Anlagemöglichkeiten und ihre Lust am Immobilienkauf ist ungebremst. Selbst superteure Wohnungen, die noch im Bau sind, sind ruckzuck weg vom Markt. „Spitzenimmobilien mit entsprechender Lage- und Ausstattungsqualität treffen auf hohes Interesse. Das hat in den vergangenen zwei Jahren noch einmal deutlich zugenommen“, so Björn Dahler, Geschäftsführer bei Dahler & Company.

Eigentumswohnungen: Luxus wurde 450 Prozent teurer

Im Vergleich zu 2019 konnten Eigentumswohnungen 2021 ab einem Quadratmeterpreis von 16.000 Euro um mehr als 450 Prozent im Preis zulegen, Häuser ab 5,5 Mio. Euro um über 230 Prozent. Ausschlaggebend ist dabei laut Dahler unter anderem auch die positive Prognose. Wohnungen und Häuser steigen in Hamburg weiterhin im Wert, daher sind sie ein sicheres und wertsteigerndes Anlageprodukt. Hinzu komme das 2021 noch extrem niedrige Zinsniveau.

So soll der Strandkai bald aussehen: Zwei Wohngebäude plus die Luxus-Wohntürme „The Crown“ und „FiftyNine Strandkai“ (rechts). DC Developments In der Hafencity entstehen gerade zwei Luxuswohntürme, das „The Crown“ und „FiftyNine“ am Strandkai (rechts).

Zum Vergleich: Eigentumswohnungen im normalen Segment kosteten weniger als die Hälfte von den Luxusbuden. Sie lagen 2021 laut Immobilienmarktbericht der Stadt bei 7400 Euro pro Quadratmeter im Neubau und 6200 Euro pro Quadratmeter für gebrauchte Eigentumswohnungen. Sie waren im Preis auch nicht so explodiert, die Verteuerung spielte sich bei 15 Prozent ab. Häuser sind allerdings in Hamburg unheimlich teuer geworden, egal ob Luxus- oder Holzklasse. Ein Haus kostete den Käufer laut Marktbericht der Stadt im Schnitt 1,22 Millionen Euro.

Hamburg: Neubau bei Reichen besonders begehrt

Björn Dahler prognostiziert weiterhin einen lukrativen Markt, allerdings mit gedämpftem Preisanstieg. „Im Luxussegment wird das aber kaum spürbar sein.“ Die Nachfrage nach neu gebauten Luxus-Immobilien sei so groß, dass sie kaum gedeckt werden könne. „Viele Wohnungen werden weit vor Fertigstellung erworben. Rund 57 Prozent der veräußerten Eigentumswohnungen waren Immobilien mit einem Baujahr von 2020 und jünger, einige befinden sich aktuell noch in Fertigstellung.“

Den höchsten Quadratmeterpreis erzielte eine Wohnung, die über dem Konzertsaal der Elphi liegen soll. dpa Den höchsten Quadratmeterpreis erzielte eine Wohnung, die über dem Konzertsaal der Elphi liegen soll.

Insgesamt wechselten 533 Eigentumswohnungen in den untersuchten Teilmärkten den Besitzer, ein Plus von 66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Gesamtumsatz lag bei rund 773,5 Mio. Euro – damit rund 50 Prozent über dem Vorjahreswert (516,3 Mio. Euro).

Neue Wohnung in der Hafencity kostet elf Millionen Euro

Insgesamt wiesen 158 Eigentumswohnungen einen Quadratmeterpreis zwischen 12.000 Euro und 15.999 Euro auf.

Der Höchstpreis für eine Wohnung wurde in der HafenCity erzielt und lag bei 11 Millionen Euro. Der höchste Quadratmeterpreis wurde ebenfalls in der HafenCity gezahlt und lag bei rund 34.280 Euro.

Luxus: Wohnen mit Blick auf die Elphi (Visialisierung) DC Developments Luxus im „The Crown“: Wohnen mit Blick auf die Elphi (Visualisierung)

Von den 463 verkauften Ein- und Zweifamilienhäusern kosteten 55 Immobilien mehr als vier Millionen Euro. 18 Immobilien erreichten einen Kaufpreis von mehr als 7 Millionen Euro.

Bei der Analyse wurde nur auf das Luxus-Segment geblickt. Ausgewertet wurden Wohnungen mit Quadratmeterpreisen ab 10.000 Euro und Häuser mit Preisen ab einer Million Euro – was allerdings mittlerweile nicht mehr viele Hauskäufe ausschließt. Der Focus lag auf den Teilmärkten Alster-Ost, Alster-West/Eppendorf, Alstertal/Walddörfer, Eimsbüttel/Altona/St. Pauli, Elbvororte, HafenCity und Rahlstedt.