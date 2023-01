Nur wenige Baustellenfahrzeuge, kaum Lärm – und man kann zusehen, wie das Haus binnen kürzester Zeit in den Himmel wächst: An der Behringstraße in Othmarschen entsteht ein Bürogebäude in einer ganz besonderen Bauweise, fast wie ein Legohaus.

Bei dem zukünftigen Bürohaus neben der Shell-Tankstelle in der Behringstraße handelt es sich um einen sogenannten Modulbau: Anders als bei herkömmlichen Massivhäusern finden die meisten Prozesse nicht auf der Baustelle, sondern in der Fabrik der Baufirma in Rheinland-Pfalz statt.