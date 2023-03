Hamburg bleibt Single-Hochburg! Das zeigen die neuesten Zahlen des Statistikamts Nord. Mehr als jeder zweite Haushalt in der Stadt war im vergangenen Jahr ein Einpersonenhaushalt. In welchen Stadtteilen es die meisten Singles gab.



Rund 1,04 Millionen Haushalte gab es im vergangenen Jahr in Hamburg – 54,4 Prozent davon waren Single-Haushalte. Gegenüber dem Vorjahr bleibt der Anteil somit konstant. Der Blick in die Stadtteile zeigt, dass in manchen Gegenden der Stadt vergleichsweise besonders viele Einpersonenhaushalte zu finden sind.



