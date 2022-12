Obwohl die Grünen in der Regierung sind, werden die Gebäude in Hamburg viel zu schleppend saniert. So lassen sich die eigenen Klimaziele kaum einhalten. Eine brisante Machbarkeitsstudie, die aufzeigen soll, was passieren muss, hält die SPD-regierte Stadtentwicklungsbehörde aber schon lange unter Verschluss. Offenbar hat sie eine Menge politischer Sprengkraft. Sanierung ist wichtig, aber auch teuer und sorgt für steigende Mieten.

Um zu verstehen, wie wichtig der Wohnsektor für Hamburgs Klimaziele ist, reicht ein Blick auf die Zahlen: Circa 40 Prozent der gesamten CO 2 -Emmissionen Hamburgs entstehen durch Gebäude-Beheizung. Laut Hamburger Klimaplan sollen sie bis 2030 bei privaten Häusern und Wohnungen um die Hälfte reduziert werden. Ein ambitioniertes Ziel. Geschafft werden soll das etwa durch neue Heizungsanlagen, Dämmung von Wänden und Dächern und Fernwärme.

Sanierung in Hamburg: Studie soll Bestand klären

In welchem Zustand befinden sich die Hamburger Gebäude? Wie viele sind saniert und was muss noch alles saniert werden und wie? Diese Fragen und viele weitere soll die Studie der Behörde von Senatorin Stapelfeldt klären. Im Oktober soll sie endlich fertig sein. „Die wirklich sanierungsbedürftigen Gebäude liegen in den Altersbauklassen bis 1979“, berichtet Behördensprecherin Anke Hunold. In Hamburg sind das circa 180.200 Häuser oder umgerechnet 70 Prozent aller Gebäude.

Senatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) will mithilfe einer Machbarkeitsstudie einen Fahrplan für die energetische Sanierung in Hamburg erstellen. Florian Quandt Senatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) will mithilfe einer Machbarkeitsstudie einen Fahrplan für die energetische Sanierung in Hamburg erstellen.

Die Stadt peilt an, dass jährlich zwei Prozent aller Gebäude (256.273) saniert werden, das wären 5125. Zurzeit schätzt die Behörde die jährliche Sanierungsrate aller Gebäude auf ein Prozent. Das städtische Wohnungsunternehmen SAGA schaffte 2021 sogar nur 0,5 Prozent. Laut Vorstand Thomas Kerb sind dafür „fehlende Fachkräfte, mangelnde Baustoffe und unterbrochene Lieferketten“ die Gründe.

„Um politische Entscheidungen treffen zu können, wurden zunächst fünf verschiedene Gutachten beauftragt“, erklärt Behörden-Sprecherin Anke Hunold auf MOPO-Nachfrage. Sie betont die deutschlandweite Einzigartigkeit der Studie, die wohl auch auf bundespolitischer Ebene Einfluss haben wird. „Wir haben jetzt klare Erkenntnisse über die Auswirkung des energetischen Verbrauchs, wir wissen um die Möglichkeiten der energetischen Quartiersentwicklung und des Fernwärmeausbaus und können die Kosten abschätzen“, so Hunold.

Energetische Sanierung in Hamburg: Worauf kommt es an?

Der Grundeigentümerverband wartet gespannt auf die Studie. Der Vorsitzende Torsten Flomm beschreibt die Stimmung der Wohnungsunternehmen und Eigentümer zur energetischen Sanierung als „zurückhaltend“. „Viele machen erst mal nichts, solange sie nicht wissen, welche Art von Förderung gibt.“

„Es wird das am meisten gefördert werden, was laut Gutachten als am effizientesten gilt. Aber solange wir nicht wissen, was das ist, weiß keiner, wo er anfangen soll. Dach und Fassade dämmen? Abwarten, bis ein Wärmenetz verlegt wird? Die Heizung erneuern? Photovoltaik oder Solarzellen?“, zählt er auf. Alles sei denkbar.

Wie sind die wichtigen Klimaziele also zu schaffen? Zuletzt kamen aus der Behörde eher zurückhaltende Signale, wenn es um den Klimaschutz ging. Wenn es nach der Stadtentwicklungsbehörde geht, sollen die Unternehmen ihr Geld lieber in den Wohnungsneubau stecken, statt in die energetische Sanierung. Als der Hamburger Klimabeirat im Dezember 2021 gefordert hatte, das Wohnungsbauziel von 10.000 Wohnungen pro Jahr aus Umweltgründen zu halbieren, erteilte Senatorin Stapelfeldt dem sofort eine Absage.