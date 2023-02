Mitten auf dem ehemaligen Beiersdorf-Gelände in Eimsbüttel entsteht ein eigener, kleiner Stadtteil. Jetzt wurde der Gewinnerentwurf dazu präsentiert: Bis zu 2000 Menschen sollen hier ein neues Zuhause finden. Auf dem überhitzten Hamburger Wohnungsmarkt ist das eine gute Nachricht. Allerdings sollen gerade einmal ein Fünftel der Wohnungen öffentlich gefördert werden, obwohl die Stadt diesbezüglich gerade auf einem Allzeit-Tief steht. Warum?

In fünf Wohnblöcken mit bis zu acht Geschossen und zwei noch höheren Gebäuden sollen künftig 800 Wohnungen errichtet werden. In den Sieger-Entwürfen des Schweizer Architektenbüros „Duplex“ zeichnet sich das neue Quartier zwischen der Unnastraße und der Quickbornstraße vor allem durch das typische hamburgische Baumaterial Rotklinker aus – und dazwischen viel Grün, das sich um die Hausfassaden rankt.

Zwischen den Gebäuden auf dem 3,4 Hektar großen Areal werden zudem Bäume gepflanzt, auf den Dächern sind Photovoltaikanlagen vorgesehen. Für Autos ist in dem Quartier hingegen kein Platz, sie werden in Tiefgaragen verbannt.

So soll es in dem neuen Beiersdorfquartier in Eimsbüttel mal aussehen. Duplex Architekten