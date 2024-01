Kann der Elbtower zum Wohnhaus werden? Nachdem die Elbtower GmbH in der vergangenen Woche Insolvenz angemeldet hat, gibt es erste Interessenten für den Rohbau. Ein Berliner Unternehmer kündigte am Dienstag vollmundig an, Wohnungen in den Turm setzen zu wollen. Doch die MOPO hat bereits von Hamburgs Bausenatorin erfahren, dass solche Pläne nicht realistisch sind – aus einem bestimmten Grund.

Kann der Elbtower zum Wohnhaus werden? Nachdem die Elbtower GmbH in der vergangenen Woche Insolvenz angemeldet hat, gibt es erste Interessenten für den Rohbau. Ein Berliner Unternehmer kündigte am Dienstag vollmundig an, Wohnungen in den Turm setzen zu wollen. Doch die MOPO hat bereits von Hamburgs Bausenatorin erfahren, dass solche Pläne nicht realistisch sind – aus einem bestimmten Grund.

Unternehmer Alexander Skora kündigte am Dienstag an, den Elbtower in einen Wohnturm verwandeln zu wollen. Er habe sich für das Vorhaben bereits mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter Torsten Martini, dem Architekten Christoph Felger vom Büro David Chipperfield und Heskel Nathaniel vom Immobilienentwickler Trockland zusammengeschlossen.

Wohnen im Elbtower? Das sagt Hamburgs Bausenatorin

Skoras Ziel sei es, durch „kreative Lösungen“ einen „Mehrwert für die Stadt und ihre Bewohner“ zu schaffen. Große Worte, doch was genau dahintersteckt, bleibt unklar. Ein bekannter Immobilieninvestor verriet der MOPO, dass Alexander Skora in der Branche nicht bekannt sei.

Die Hamburger Stadtentwicklungsbehörde wollte das Vorhaben des Berliners nicht direkt kommentieren. Allerdings äußerte sich Bausenatorin Karen Pein (SPD) gegenüber der MOPO in einem anderen Zusammenhang bereits zum Thema Wohnen im Elbtower: „Wenn die Investoren mit einer Idee ankämen, die viel besser ist, würden wir das natürlich konstruktiv prüfen. Wohnen ist an dieser Stelle aber nicht möglich aufgrund der Lärmbelastung.”

Karen Pein (SPD), Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen in Hamburg dpa Karen Pein (SPD), Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen in Hamburg

Es gehe dabei um rechtliche Bestimmungen. „Wir haben das in der Behörde an dieser Stelle geprüft und glauben nicht, dass Wohnen dort möglich ist“, so Pein. Das dürfte Skora wohl einen Strich durch die Rechnung machen.

Elbtower-Baustelle: Erste Firmen holen ihr Werkzeug ab

Von der stillgelegten Elbtower-Baustelle sollen erste Baufirmen in dieser Woche ihre Werkzeuge und Container abgeholt haben, das berichten Reporter vor Ort. Nach einer baldigen Wiederaufnahme der Bauarbeiten sieht das nicht aus.

Im Kaufvertrag wurde festgehalten, dass die Stadt bei einer Insolvenz der Elbtower GmbH, wie sie nun eingetreten ist, das Grundstück zurückkaufen kann. Bausenatorin Pein sagte dazu: „Die Stadt wird ihre Rechte auch im Insolvenzverfahren sichern und nach Bestellung des vorläufigen Insolvenzverwalters umgehend mit diesem in Kontakt treten.“

Unabhängig davon stehe weiterhin im Vordergrund, dass die Errichtung des Elbtowers ein privatwirtschaftliches Projekt sei, heißt es in einer Mitteilung des Senats. Es werde erwartet, dass im Rahmen des Insolvenzverfahrens eine privatwirtschaftliche Lösung für eine baldige Wiederaufnahme der Bauarbeiten gefunden werde.