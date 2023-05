Neue Airline am Flughafen Hamburg: Wöchentlich auf die Insel – ab sofort!

Ganz schön was los am Hamburg Airport: Die Airline Play startet am Flughafen in Fuhlsbüttel ab sofort ihre Flieger in Richtung Westen und auch Air Serbia feiert sein Comeback auf dem Rollfeld.

Dreimal wöchentlich fliegen Maschinen ab sofort von Hamburg nach Reykjavík. Reisende können so mit der jungen Airline Play nicht nur direkt in die isländische Metropole kommen, sondern dort auch in Richtung USA umsteigen. Ab Reykjavík startet Play Maschinen nonstop nach New York, Boston, Washington D.C., Baltimore und Toronto in Kanada.

Fluglinie Play startet ab Hamburg Airport nach Reykjavík

„Mit Play startet eine neue Fluggesellschaft bei uns am Standort, die das Hamburger Streckennetz in zweierlei Hinsicht bereichert: Mit der Direktverbindung nach Reykjavík ist der beliebte nordische Inselstaat Island noch komfortabler erreichbar. Zudem dient der Hauptstadtflughafen Keflavík der Airline als Drehkreuz nach Nordamerika. Das schafft zu gleich fünf Zielen eine gute Anbindung, wovon Privat- und Geschäftsreisende gleichermaßen profitieren“, sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport.

Play wurde während der Pandemie gegründet und bietet seit Juni 2021 unter anderem ganzjährig Flüge von Berlin nach Island an. Jetzt folgt der Erstflug mit einem Airbus320 neo ab Hamburg. Ab Juni gehört auch eine Verbindung von und nach Düsseldorf zum internationalen Flugplan. Die Flüge nach Reykjavík – und von dort weiter in den Westen Amerikas – starten ab Hamburg jeweils dienstags, donnerstags und samstags.

Und noch mehr Neues bzw. Altes am Hamburg Airport: Maschinen von Air Serbia gehen von Fuhlsbüttel aus wieder in die Luft – drei Mal wöchentlich geht es in Richtung Belgrad. Pünktlich zum Ferienstart nimmt Air Serbia nach dreijähriger Pause wieder den Linienbetrieb auf und ab sofort geht es jeden Montag, Mittwoch und Freitag in die serbische Hauptstadt. (alp)