Wochenrückblick mit Micky Beisenherz: Ein Erntedankfest für Donald Trump

Skurrile News, wichtige Neuigkeiten, bunter Gossip: In der täglichen Nachrichten-Flut die Übersicht zu behalten ist nicht leicht … Für die MOPO sortiert Moderator und Podcast-Macher Micky Beisenherz die wichtigsten Meldungen – mit liebevollen Bösartigkeiten.

Demokraten verlangen Trumps Absetzung durch das Kabinett



Chuck Schumer, der demokratische Fraktionschef im US-Senat, hat die sofortige Absetzung von Präsident Donald Trump gefordert. „Was gestern im US-Kapitol passiert ist, war ein Aufstand gegen die Vereinigten Staaten, aufgehetzt durch den Präsidenten“, sagte Schumer. „Dieser Präsident sollte keinen Tag länger sein Amt behalten.“



Micky Beisenherz meint: „Das war ja ein munterer Faschistenkarneval, der selbst die Macher von ,House of Cards‘ oder gar der ,Simp­sons‘ überrascht haben dürfte. +++ Noch elf Tage bis zum 20. Januar. Wird langsam eng für Trump, noch ins Amt hineinzuwachsen. +++ Für andere war es ein Akt des Terrors, für Trump und seine vier Jahre Amtszeit so eine Art Erntedankfest. +++ Muss man auch erst mal schaffen – zehn Tage vor der Amtsübergabe noch abgesetzt werden.“

Ramelow fordert noch weitreichendere Corona-Einschränkungen



Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow plädiert für noch striktere Beschränkungen: „Wir müssen endlich in einen richtigen Lockdown gehen.“ Außerdem bedauert er seinen früheren Widerstand gegen härtere Maßnahmen.



Micky Beisenherz meint: „Ramelow kritisierte auch die Ungleichheit der bisherigen Maßnahmen, für die ausschließlich Gastronomen, Hoteliers, Künstler und Solo-Selbstständige, Schausteller und alle Kinder zur Pandemieabwehr in Verantwortung genommen würden – die gesamte weitere Wirtschaft aber so tue, als wäre nichts. Ist das schon pandemischer Sozialismus – allen soll es gleich scheiße gehen? Oder womöglich doch ein kluger Vorstoß? +++ Der Mensch kann ja grundsätzlich vieles besser ertragen, wenn es dem Nachbarn gleich beschissen geht.“

Elon Musk ist jetzt der reichste Mann der Welt



Ein weiterer Aktienkursanstieg macht den Tesla-Chef zum Reichsten der Superreichen. Ihm folgen vor allem andere Tech-Unternehmer.Der Automobil- und Raumfahrtunternehmer Elon Musk ist nun der wohlhabendste Mensch der Welt. Nach Daten des Finanzdienstes Bloomberg kommt er auf ein Vermögen von beinahe 190 Milliarden Dollar.



Micky Beisenherz meint: „Ist das nicht auch ein schönes Zeichen: Umgeh’ die Steuern, dumpe Löhne, dann kannst auch Du es schaffen! +++ Wie unfair kann die Welt sein? Da wünschen wir Jeff Bezos doch flott ’ne zweite Pandemie, dass er wieder auf die 1 kommt.“

Johannes Volkmann (24) bei Jauch



Sein Großvater war der Kanzler der Einheit. Bei „Wer wird Millionär?“ spielt Kohl-Enkel Johannes Volkmann (24) jetzt um eine Million.



Micky Beisenherz meint: „Erstaunlich. Wenn es um Millionen ging, war der Opa in der Regel nicht so auskunftsfreudig.“



Merkel verkündet harte Maßnahmen — Kitas und Schulen bleiben dicht



Der Lockdown wird verlängert. Die Bewegungsfreiheit in Corona-Hotspots wird eingeschränkt, Kitas und Schulen bleiben zu.



Mickey Beisenherz meint: „Der jetzt schon legendäre 15-Kilometer-Radius. In Ballungsräumen hat man es nicht weit bis zum nächsten Tinder-Date, aber auf dem Land wie Brandenburg kannst du im Zweifel nicht mal den einen Bekannten 17 Kilometer entfernt treffen, der für Dich ’ne Mail verschickt. +++ Wie glücklich Söder war, dass er bei der PK wieder in Berlin dabei sein durfte. Für den ist die Verkündung neuer Lockdown-Maßnahmen schon so was wie ’ne Apple-Keynote. Schauen Sie, one more thing: die ,Corona-Leine‘!“

Christian Lindner: „Ich möchte die FDP in die Regierung führen!“



Micky Beisenherz meint: „Und ich hätte gerne ein Bentley-Cabrio mit Rihanna auf dem Beifahrersitz, die mir statt Autoradio ihre Songs vorsingt. Ähnlich realistisch.“