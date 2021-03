Wo wohnt er jetzt?: Stoffhund „Bully” verzweifelt gesucht

Sternschanze -

Mehr als 15 Jahre war Bully der Haushund von Frauke Höbermann (79). Er war sofort stubenrein, bellte nie und biss auch niemanden. Kein Wunder: Bully war aus Stoff. Jetzt kam er beim Umzug ins Seniorenzentrum abhanden und die Rentnerin wüsste so gern, wo ihr treuer Begleiter geblieben ist.

Als Frauke Höbermann das lebensgroße Stofftier in einem Schaufenster in der Innenstadt sah, war die Journalistin sofort begeistert. „Ich fand ihn toll, aber auch ein bisschen albern” , so die Seniorin zur MOPO. Mit der Rechtfertigung, „die Kinder in der Familie sind genau im richtigen Alter“, zückte sie das Portemonnaie und erstand den Hund. Die Kinder freuten sich auch riesig und tauften den neuen Haushund Bully. Sogar eine kleine Taufzeremonie gab es.



Stoffhund „Bully” gehörte zur Familie

Frauke Höbermann: „Seitdem gehört Bully zur Familie, und wer erstmals an meiner Tür klingelte, schreckte zurück, bis er merkte, dass Bully ein Stoffhund ist.“ Doch jetzt stand der Umzug von der Etagenwohnung im Altbau am Kleinen Schäferkamp (Sternschanze) ins Seniorenzentrum St. Markus an der Gärtnerstraße (Hoheluft) an.

Frauke Höbermann auf dem Balkon ihrer früheren Wohnung. Florian Quandt Foto:

Die inzwischen erwachsenen Kinder brachten Hausrat, der im neuen Heim keinen Platz fand, zum Sperrmüll-Kaufhaus „Stilbruch“ nach Bahrenfeld. Darunter befand sich auch Bully. Dort wurde ein Passant aufmerksam und fragte, ob Bully etwa entsorgt werden sollte? Der Mann bat flehentlich darum, den Stoffhund behalten zu dürfen. Er sei Maler, hätte in der Nähe ein Atelier und würde ihn schrecklich gern dort platzieren.



Der Stoffhund fand vor „Stilbruch” ein neues Herrchen

Die Kinder waren froh, etwas weniger Sachen zu „Stilbruch“ schleppen zu müssen und übergaben das Stofftier an den Unbekannten.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburg unter dem Hamburg – was alles in dieser Stadt verloren geht

Doch nun plagt Frauke Höbermann die Sehnsucht nach Bully. Sie gönnt dem neuen Besitzer das „Haustier“ von Herzen, würde aber doch gern wissen, wo es denn nun ein neues Zuhause gefunden hat und „wie ich mir Bully dort vorzustellen habe“.