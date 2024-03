Das sind die schönsten Osterfeuer Hamburgs!

Feuer und Flamme für Osterfeuer: Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Feuer in Hamburg und Umgebung entzündet. Und beim Programm ist von Kinderdisco bis Aftershowparty, von Grillwurst bis Osterlauf für jeden etwas dabei. Alle Infos zu den schönsten Osterfeuern in und um Hamburg gibt es hier.

Osterfeuer in Moorwerder

Termin: Donnerstag, 28. März, ab 19:30 Uhr, Entzünden des Feuers um ca. 20:30 Uhr

Ort: Bauernstegel 2 (Wiese am Feuerwehrhaus Moorwerder)

Info: Vor dem Feuerwehrhaus gibt es Wurst vom Grill, Waffeln und Getränke.

Osterfeuer in Bergstedt

Termin: Samstag, 30. März, Entzünden des Osterfeuers ab 18.30 Uhr

Ort: Wiese am Volksdorfer Damm/Stüffel

Info: Ab 17 Uhr gibt es für Kinder Stockbrot zum Selbermachen.

Osterfeuer am Elbstrand in Blankenese

Termin: Samstag, 30. März, Entzünden der Osterfeuer zwischen 18 und 19 Uhr

Ort: Vier verschiedene Standorte: Viereck, Knüll, Osten und Mühlenberg

In Blankenese finden gleich vier Osterfeuer statt. Am Mühlenweg Ecke Strandweg wurde ein Schild mit den genauen Standorten aufgestellt. Privat. In Blankenese brennen gleich vier Osterfeuer. Am Mühlenweg Ecke Strandweg wurde ein Schild mit den genauen Standorten aufgestellt.

Osterfeuer in Bramfeld

Termin: Samstag, 30. März, Entzünden des Hauptfeuers um 18 Uhr

Ort: Bramfelder Chaussee 265 (Außengelände des Bramfelder Kulturladens)

Info: Zu Beginn der Veranstaltung werden um 17 Uhr kleinere Feuer für die Kinder entzündet, über denen Stockbrot und Marshmallows gegrillt werden können. Es gibt Snacks, Getränke und Live-Musik.

Osterfeuer an der Elbe in Kirchwerder

Termin: Samstag, 30. März, ab 20 Uhr

Ort: Sander Deichweg/Hower Hauptdeich, Hamburg-Kirchwerder (Deichvorland)

Info: Es gibt ein Festzelt und eine Aftershow-Party.

Osterfeuer in Farmsen-Berne

Termin: Samstag, 30. März, Anzünden des Osterfeuers um 17 Uhr

Ort: Neusurenland 67 (Parkplatz Strandbad Farmsen)

Info: Ab 16 Uhr startet eine Kinderdisco mit DJ. Es gibt Speisen und Getränke.

Osterfeuer in Langenhorn

Termin: Samstag, 30. März, ab 17 Uhr

Ort: Neubergerweg 158 (Freiwillige Feuerwehr Langenhorn-Nord)

Info: Es gibt Essen und Getränke.

Osterfeuer in Oldenfelde

Termin: Samstag, 30. März, Entzünden des Osterfeuers um 18.30 Uhr (je nach Wetterlage)

Ort: Berner Heerweg/Stargarder Straße (Oldenfelder Hanni-Park)

Info: Es gibt ein Moderationsteam und Musik, Speisen und Getränke. Ein Highlight ist die Verlosung des traditionellen Oldenfelder Korbes. Ab 18 Uhr gibt es eine Kinderdisco.

Osterfeuer in Sasel

Termin: Samstag, 30. März, ab 18 Uhr

Ort: Saseler Park

Info: Für Essen und Getränke vor Ort ist gesorgt.

Osterfeuer in Stellingen

Termin: Samstag, 30. März, 19 Uhr

Ort: Molkenbuhrstraße 8, Hamburg (Stellinger Kirche)

Info: Es gibt Würstchen vom Grill und Getränke.

Osterfeuer in Volksdorf

Termin: Samstag, 30. März, Osterfeuer ab ca. 17 Uhr

Ort: Allhorndiek/Waldredder

Info: Vor dem Feuer wird es einen Osterlauf geben. Die Läufe starten ab ca. 12.30 Uhr. Anmelden kann man sich für 10 km, 5 km, Kinder- und Sprintläufe, 2,5 km Nordic Walking & Talk und die Generationen-Staffel. Es gibt Grillwurst und Pommes sowie Musik von Johannes Kleper.

Osterfeuer in Wellingsbüttel

Termin: Samstag, 30. März, ab 17.30 Uhr

Ort: Schulteßdamm 18, Hamburg (Feuerwehrhaus)

Info: Für Kinder gibt es die Möglichkeit, Stockbrot zu backen. Es stehen Löschfahrzeuge mitsamt Ausstattung zur Besichtigung bereit. Es gibt Bratwurst, Pilzpfanne und Fleisch vom Grill sowie Getränke. Eine Band sorgt für musikalische Unterhaltung.

Osterfeuer in Wohldorf

Termin: Samstag, 30. März, ab 18.30 Uhr

Ort: Herrenhausallee 42

Info: Es gibt Speisen und Getränke. Besucher, die mit dem Auto anreisen, werden gebeten, auf die Rettungswege zu achten.

Osterfeuer in Hausbruch

Termin: Ostersonntag, 31. März, ab 15 Uhr

Ort: Rehrstieg 1, gegenüber der S-Bahn Neuwiedenthal (Feuerwehr Hausbruch)

Achtung: So schützen Sie die Wildtiere

Was für Menschen Spaß ist, bringt vielen Tieren den Tod. Wildtiere suchen häufig Unterschlupf in den aufgebauten Holzstapeln. In den Flammen des Osterfeuers verbrennen deswegen immer wieder Tiere.

Daher sollte am besten erst kurz vor dem Entzünden des Feuers mit dem Aufschichten begonnen werden, empfiehlt der „Hamburger Tierschutzverein von 1841“. Alternativ könne das Holz auch kurz vor dem Entzünden nochmal umgeschichtet werden. Denn die Tiere mit Lärm zu vertreiben, funktioniere meist nicht. Vor allem jüngere Tiere fliehen nicht, sondern verkriechen sich noch tiefer in dem Haufen.