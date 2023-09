Seit drei Wochen kann Uwe Dietzold nicht ordentlich essen. Auch sprechen funktioniert nicht ganz wie sonst – er nuschelt leicht. Denn: Dem 83-Jährigen fehlt sein Gebiss. Es verschwand während eines Krankenhausaufenthalts in der Asklepios Klinik Barmbek. Dietzold ist sauer. Denn die Klinik tut nichts, um ihm zu helfen.

Uwe Dietzold wurde am 16. August mit dem Rettungswagen in die Barmbeker Klinik eingeliefert – Verdacht auf Herzinfarkt. Er kam auf die Stroke Unit. Einen Tag später wurde er auf eine normale Station verlegt. Schon da bemerkte er den ersten Verlust.

Rentner sauer: Erst verschwand sein Leinenhemd – dann das Gebiss

„Ich hatte ein gutes Leinenhemd dabei. Nach der Verlegung war es weg“, berichtet der rüstige Rentner. Als Dietzold sich an das Krankenhauspersonal wandte, wurde er abgewimmelt. „Sie sagten, meine Frau hätte das Hemd mitgenommen“, erzählt Dietzold. Doch das stimme nicht.

Fünf Tage später der nächste Ärger. Als Uwe Dietzold sich nach dem Aufwachen am Morgen sein unteres Gebiss wieder einsetzen wollte, konnte er es nicht mehr finden. „Ich hatte es in die Pappnierenschale auf meinem Nachttisch gelegt. Aber der Karton war weg – samt der Prothese“, so Dietzold.

Wieder habe er sich an die Stationsschwestern gewandt. Und wieder habe er sich nicht ernst genommen gefühlt. „Sie sagten: Das kann nicht sein. Das ist unmöglich.“ Erst als er am nächsten Tag, seinem Entlassungstag, mit einer Ärztin sprach, habe er endlich Gehör gefunden. „Die Ärztin sagte mir, dass sie mir glaube.“

Seit drei Wochen muss der Rentner sich jede Mahlzeit pürieren

Die Ärztin habe daraufhin nochmal den Stationsschwestern Bescheid gegeben. Nach dem Verhalten am Vortag machte Dietzold sich jedoch wenig Hoffnung, dass das etwas bewirken würde. Zumindest wurde eine Verlust- und Schadensmeldung zusammen mit dem 83-Jährigen ausgefüllt. Dietzold verließ sich darauf, dass die Sache nun ihren Lauf nehmen würde. Zu Hause wartete er dann auf eine Antwort. Und wartete. Und wartete.

Nach drei Wochen, in denen er jede Mahlzeit pürieren musste, um sie zu sich nehmen zu können, rief er in der Klinik an. „Die wussten nichts von einer Verlustmeldung. Wahrscheinlich hat die Stationsschwester sie gar nicht weitergegeben. Es war dieselbe, die mir nicht geglaubt hatte.“ Immerhin wurde ihm eine neue Verlust- und Schadensmeldung zugestellt, die Dietzold jetzt erneut ausfüllen muss.

Asklepios: „Es tut uns fürchterlich leid“

„So eine Prothese kostet viel Geld!“, sagt Dietzold. Der frühere Stadtplaner hofft nun, dass seine Krankenkasse die Vorauszahlung für die Kosten der neuen Prothese übernimmt. „Ich weiß gar nicht, wie ich das mit meiner kleinen Rente finanzieren soll.“

Gegenüber der MOPO bedauert Asklepios den Vorgang und entschuldigt sich: „Es tut uns fürchterlich leid, wenn Menschen persönliche Gegenstände abhanden kommen“, so ein Sprecher des Konzerns. Die Verlustmeldung sei nicht bei der zuständigen Stelle im Haus angekommen. „Wir wissen noch nicht, wie es dazu kommen konnte. Aber da es ein Fehler der Klinik zu sein scheint und die Mitarbeiterin das Formular nicht korrekt weitergeleitet hat, ist das ein Versicherungsfall.“

Der Patient müsse sich keine Sorgen machen, sondern nur schnell zum Zahnarzt gehen und sich eine neue Prothese holen. „Alles andere wird zwischen der Krankenkasse und dem Versicherer geregelt“, so der Sprecher. Für die Verzögerung möchte man sich ausdrücklich entschuldigen.