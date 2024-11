Jahrzehntelang prägte er die Einfahrt nach Hamburg: der Mercedesstern auf dem Hochhaus an der Billhorner Brückenstraße, gleich hinter den Elbbrücken. Vor zwei Jahren wurde die Werbe-Ikone zur Enttäuschung vieler Bürger und Anwohner abgebaut. Was ist aus dem Stern geworden? Er hat ein neues Zuhause gefunden. Statt von Autos wird er nun von kleinen Tieren umkreist. Seit einer Woche erstrahlt er wieder in neuem Glanz.