In Hamburg gehören sie fest zum Straßenbild: Die Autos der inzwischen sechs Car-Sharing Unternehmen, die laut Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) die Mobilitätswende in der Stadt voranbringen sollen. In einem Bezirk gibt es besonders viele Stellplätze für die Flotten, in anderen dagegen kaum Fahrzeuge. Und auch bei der versprochenen Elektrifizierung hapert es.

Insgesamt 5567 Car-Sharing Autos sind derzeit in Hamburg unterwegs. Das zeigt eine aktuelle Kleine Anfrage des CDU-Verkehrsexperten Richard Seelmaecker und des CDU-Fraktionsvorsitzenden Dennis Thering. Die mit Abstand größte Flotte hat demnach der Anbieter „Miles“ mit 4045 Fahrzeugen. Dahinter kommen „Share Now“, „Sixt Share“ und „Cambio“. Am wenigsten Autos sind von „Flinkster“ (17 Fahrzeuge) und „Dorfstromer“ (acht Fahrzeuge) gemeldet.