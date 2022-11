WM zum Advent? Roncalli-Chef verrät, was er viel lieber guckt

WM gucken zum Advent? Zirkus-Roncalli-Gründer Bernhard Paul (75) mag es in der Weihnachtszeit eher klassisch und gesellig. In Richtung WM findet er deutliche Worte – und verrät, was er viel lieber guckt.

Die Feiertage seien für Familie, Freunde und Mitarbeiter immer eine Zeit des Zusammenkommens gewesen, sagte er. „Ich habe mich immer gefreut, dass wir so ein großes Weihnachtsfest gefeiert haben“, ergänzte Pauls Tochter Lili Paul-Roncalli.

Weihnachten bei Roncalli: „Ich schaue lieber wieder Sissi”

Es sei nahezu befremdlich gewesen, während der Corona-Zeit nur im kleinen Kreis der Familie zu feiern, sagte die 24-Jährige weiter.

Vater Bernhard Paul kann mit der aktuell laufenden Fußball-Weltmeisterschaft mitten in der Vorweihnachtszeit wenig anfangen. Das habe zwar auch gewissermaßen politische Gründe – wirklich Fußball interessiert sei der 75-Jährige allerdings noch nie gewesen: „Da schaue ich lieber wieder „Sissi““. (dpa/ncd)