Seit Beginn der Corona-Pandemie hat die Gastronomie besonders unter Lockdowns und Kontaktbeschränkungen gelitten. Damit die Wirte ihre Verluste etwas ausgleichen konnten, durften sie in den vergangenen beiden Sommersaisons öffentliche Wege und Parkplätze nutzen, um Tische aufzustellen und mehr Kundschaft zu bedienen. Weil das für viele gut funktionierte und die Pandemie offensichtlich noch nicht vorbei ist, beantragten sie auch in diesem Jahr wieder Sondergenehmigungen. Das Bezirksamt Mitte verschickte daraufhin Briefe, die für Unsicherheit und Ärger sorgen.

Stephanie Döring liebt es, wenn die Gäste vor ihrem „Weinladen“ auf St. Pauli auf der Terrasse sitzen, essen, trinken, das Leben genießen. Im Sommer 2020 und 2021 durfte Döring dazu auch Tische auf den Parkstreifen aufstellen. Zu Beginn des neuen Jahres beantragte sie erneut eine Sondernutzungsgenehmigung beim Bezirksamt Hamburg-Mitte – in der Annahme, sie würde angesichts der anhaltenden pandemiebedingten Einbußen sofort genehmigt werden.

Keine Außengastro-Genehmigungen auf St. Pauli mehr

Falsch gedacht. Ein „Schock“ ist die Antwort des Bezirksamtes für sie und ihren Betriebsleiter Marian Kreuzer. Die Erteilung von Sondernutzungen für die Sommerterrassen auf Parkstreifen sei „eine absolute Ausnahme“ gewesen, um dem Betrieb „in der schweren Zeit nach den Lockdowns“ zu helfen, heißt es in der E-Mail.

Parkstreifen dienten „dem ruhenden Verkehr“ und seien „hinsichtlich ihrer Lage und Beschaffenheit grundsätzlich nicht für das Aufstellen von Tischen und Stühlen geeignet.“ Das habe die Erfahrung aus den vergangenen beiden Saisons gezeigt. Eine Verlängerung der Ausnahmeregelung sei „aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht sowie aus Gründen des Anwohnerschutzes nicht weiter zu rechtfertigen.“ Die gleiche Antwort bekamen andere Gastronomen, die einen Antrag gestellt hatten.

Stephanie Dörings Kollegin Kerstin Rose vom Kandie Shop auf St. Pauli schreibt auf Instagram: „Laut dieser E-Mail in Bezug auf die Sondernutzung der Parkflächen, könnte man den Eindruck bekommen, dass die Corona-Pandemie vorbei ist. Dass die Geschäfte laufen und alles wieder normal seinen Gang nimmt. Es wäre so schön, wenn das so wäre!“ Die Mail fühle sich an wie ein Schlag in den Nacken der weiterhin gebeutelten Gastro-Branche.

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte erklärt auf MOPO-Anfrage zwar, dass auch für 2022 wieder „großzügig Sondernutzungsgenehmigungen für die Außengastronomie“ erteilt werden sollen. Auch die Gebühren dafür würden bis zum Jahresende weiter erlassen. Ausgenommen seien jedoch aufgrund von „zahlreichen Beschwerden der Anwohnerschaft und Anliegern“ Parkplätze und Liefer- oder Ladezonen. Das Problem: Die meisten Gastronomen in Stephanie Dörings Nachbarschaft haben aufgrund von schmalen Gehwegen und kaum vorhandenen öffentlichen Plätzen gar keine andere Möglichkeit, als die Tische in Parkbuchten aufzustellen.

Parkplätze als Terrassen? In anderen Städten funktioniert’s

„Das ist maximal frustrierend“, sagt Stephanie Döring. In Köln, wo sich ihre zweite Filiale befindet, sei die Sondernutzungsgenehmigung für Parkplätze und Nebenflächen bis Ende 2023 verlängert worden. In München dürfen Gastronomen die Flächen ab jetzt sogar unabhängig von Corona in jeder Saison nutzen.

Andere Hamburger Bezirke sehen die Situation – auch bedingt durch andere verkehrstechnische Voraussetzungen – entspannter. Die Bezirksämter Bergedorf und Wandsbek teilten auf MOPO-Anfrage mit, dass die Regelung hier generell bis Jahresende verlängert werden soll. In Eimsbüttel soll das Thema noch einmal diskutiert werden. Mit den bisher rund 250 erteilten Erlaubnissen habe man aber grundsätzlich gute Erfahrungen gemacht und konnte Anwohnerbeschwerden „zusammen mit den Gastro-Betreibern meist zu einer Lösung bringen“.

In den letzten beiden Jahren haben viele Gastronomen das Angebot genutzt – wie die Gazoline-Bar in Ottensen. (Archivbild) Florian Quandt In den letzten beiden Jahren haben viele Gastronomen das Angebot genutzt – wie die Gazoline-Bar in Ottensen. (Archivbild)

In Altona sollen die Genehmigungen zunächst bis Ende März, bei guten Erfahrungen bis zum 31. Oktober verlängert werden. „Aber: Hinsichtlich der Möblierung werden wir – entsprechend der Vorgaben der behördlichen Vorgaben – deutlich restriktiver vorgehen“, so Bezirksamtssprecher Mike Schlink. Einhausungen solle es nicht mehr geben.

Nach Ansicht des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA sollten die Sondergenehmigungen für die Nutzung von öffentlichen Wegen und Plätzen nicht mit dem Ende des Jahres oder der Pandemie auslaufen. „Wir setzen uns dafür ein, dass sie dauerhaft verlängert werden“, sagt Vorstandsmitglied Hannes Vater. „Für die Gastronomen sind die Flächen eine wichtige Einnahmequelle und für die Hamburger tragen sie zu einer Erhöhung der Lebensqualität bei. Das verstärkte Draußensitzen ist nun sehr beliebt und viele fühlen sich aufgrund der geringeren Ansteckungsgefahr nach wie vor wohler im Freien.“ Bei der Nutzung von Parkplätzen als gastronomische Fläche fordert der DEHOGA eine Prüfung im Einzelfall, um die Gastronomen überall da, wo es möglich ist, zu unterstützen.