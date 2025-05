Barkassen-Meyer-Chef Hubert Neubacher (52), der aus Lech in Österreich vor fast drei Jahrzehnten nach Hamburg kam, hat sich damals direkt in das Leben an der Elbe verliebt – mit dem Hafen als Ankerplatz im Herzen. Im MOPO-Fragebogen verrät er, wie er tickt und was er an Hamburg mag.

1. Einen Tag Bürgermeister sein – was wäre Ihre erste Amtshandlung?

Ich würde in Grundschulen den regelmäßigen Besuch des Hamburger Hafens einführen.