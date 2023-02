Alkohol, Gewalt, Kriminalität: In manchen Familien ist es für Kinder richtig gefährlich. Wenn das Jugendamt eine akute Notlage feststellt, kommen die Kleinen zu „Bereitschaftspflegeeltern“ – übergangsweise. Gerd und Heike Spiekermann aus Wandsbek haben schon 78 solcher Kinder betreut. Warum das so toll ist und was die Schwierigkeiten sind, haben sie der MOPO erzählt.