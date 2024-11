Keine neuen Radwege, mehr Parkplätze und kein Tempo 30: Vor einigen Wochen präsentierte die frisch gebackene Ampel-Koalition in Wandsbek ihre Verkehrspolitik für die nächsten fünf Jahre – und stellte sich in einigen Punkten klar gegen die bisherige Linie des rot-grünen Senats. Am Donnerstag diskutierten die Bezirkspolitiker jetzt über einen Antrag der CDU-Fraktion, der andere Ausschuss-Mitglieder „verdatterte“. Dann gab es gegenseitige, spitze Anschuldigungen.