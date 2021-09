Wir bringen Hamburg auf Hochglanz!

In wenigen Tagen geht es wieder los: „Hamburg räumt auf!“, die größte Stadtputzaktion im Norden, geht am 10. September an den Start. Bis zum 19. September sammeln Hamburger*innen den losen Müll von Straßen und Gehwegen sowie aus den Parks und Grünanlagen der Hansestadt.

Die Stadtreinigung Hamburg stellt dafür Handschuhe und Müllsäcke zur Verfügung. Der gesammelte Müll wird kostenlos abgeholt und entsorgt. Damit das reibungslos klappt, ist es wichtig, dass alle, die teilnehmen möchten, rechtzeitig ein Sammelteam zusammenstellen und sich anmelden:

Auf unserer Aktionswebsite und auf Facebook finden Sie außerdem alle Informationen zu „Hamburg räumt auf!“, den geplanten Events und was es dabei zu gewinnen gibt.

Wer beim Müllsammeln einmal neue Wege gehen will, dem empfehlen wir unsere beiden Sonntags-Termine: Am 12. September um 12 Uhr starten wir mit dem Plogging-Event im Stadtpark. Wer gerne läuft und dabei der Umwelt etwas Gutes tun möchte, der sollte sich unbedingt anmelden! Einen wichtigen Beitrag für die Umwelt leistet auch die Firma DEISS, ein Unternehmen der SUND Group. Sie stellt als Hauptsponsor erstmalig Sammelsäcke zur Verfügung, die klimaneutral produziert wurden.

Am letzten Sonntag von „Hamburg räumt auf!“ findet dann etwas ganz Besonderes statt: Beim SUP-Event werden vom Wasser aus die Ufer der Alster und ihrer Seitenkanäle vom Müll befreit. Wir treffen uns am 19. September um 12 Uhr bei unserem Kooperationspartner SUP Club Hamburg am Stüffelsteg und freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!

Übrigens: Am Samstag, den 18. September ist „Hamburg räumt auf!“ Teil einer weltweiten Aktion: Am World Cleanup Day wird rund um den Globus Müll gesammelt. Wir sind stolz darauf, einen großen Beitrag leisten zu dürfen. Sind Sie dabei?

„Hamburg räumt auf!“ ist eine Gemeinschaftsaktion der Stadtreinigung Hamburg und der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesverband Hamburg e.V.