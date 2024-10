Wintertakt: Auf diesen Linien in Hamburg fahren jetzt mehr Busse

In der kommenden Woche werden sich Hamburgs Busse wieder mit Schülerinnen und Schülern füllen – die Herbstferien enden. Passend dazu stellt die Hochbahn ihre Fahrpläne auf den Wintertakt um. Viele Linien fahren häufiger, nur eine wird saisonbedingt seltener unterwegs sein.

„Ab dem 4. November 2024, dem ersten Schultag nach den Hamburger Herbstferien, erhöht die Hamburger Hochbahn AG ihre Betriebsleistung um rund 1,5 Prozent”, schreibt das Unternehmen in einer aktuellen Mitteilung. Wegen des sich verschlechternden Wetters rechnet die Hochbahn im Herbst und Winter mit mehr Fahrgästen. Zudem sind nach den Herbstferien wieder mehr Schüler unterwegs.

Die Linien 4, 6, 19, 142, 143, 162, 177 und 179 werden nun wieder häufiger fahren. „Auf der Linie 113 entfallen hingegen saisonbedingt die Verstärkerfahrten zum Elbstrand”, so die Hochbahn. „Die geltenden Fahrpläne sind in den Aushängen an den Haltestellen, noch besser in der hvv-App oder unter hvv.de zu finden.“ (mp)