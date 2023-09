Dieser Stadtteil hat alles, was das Leben in Hamburg besonders macht. Ausgefallene Restaurants, Cafés und Geschäfte, Altbauten und Villen, viel Grün und vor allem: viel Wasser. Wir haben nicht nur an der Alster und im Stadtpark, sondern auch in den Seitenstraßen hübsche Cafés und Geschäfte gefunden. Hier sind sie!

Tour auf den Kanälen

Selbst schuld, wer zu Fuß oder mit dem Rad in Winterhude unterwegs ist. Dieser Stadtteil lässt sich komfortabel auf dem Wasser erkunden. Tret- oder Ruderboot oder SUP mieten, zum Beispiel bei der Bootsvermietung Dornheim, los geht’s. Vom Osterbekkanal zur Alster, zum Stadtpark oder auf dem Goldbekkanal – vom Wasser aus sehen Villen und Gärten doppelt so schön aus. Wer nicht selbst treten oder paddeln möchte, lässt sich in der Gondel herumfahren.

Bootsvermietung Dornheim, Kaemmererufer 25, Mo bis So 10 bis 21 Uhr

Neben Tretbooten und Ruderbooten kann man bei der Bootsvermietung Dornheim auch Gondeln leihen. Anke Geffers Neben Tret- und Ruderbooten kann man bei der Bootsvermietung Dornheim auch Gondeln leihen.

Geschenke aus Afrika

Farbenfroh und handgemacht – bei „Items Africa“ werden alle fündig, die ein besonderes Geschenk suchen. Kuscheltiere aus Sambia, Gewürze aus Sansibar, Badetücher aus Kenia, Schokolade aus Madagaskar – die Auswahl ist überwältigend. Der Erlös kommt den Menschen zugute, die die Produkte in mehr als 35 Mikrounternehmen in 14 Ländern Afrikas herstellen. Hingehen, kaufen!

„Items Africa“, Forsmannstr. 8 ​b, Mo bis Sa 10 bis 20 Uhr

Handgemachtes aus Afrika gibt es bei „Items Africa“ in der Forsmannstraße. Anke Geffers Handgemachtes aus Afrika gibt es bei „Items Africa“ in der Forsmannstraße.

Drei Cafés mit Flair

Alle, die gern Kaffee trinken, sind in Winterhude richtig. Neben den Cafés am Mühlenkamp verstecken sich kleinere Läden in den Seitenstraßen wie das „Café Missingsch“ mit der ruhigen Terrasse, das „Kafayas“ mit französischem Flair oder das „Café Canale“ mit Drive-In für Wassersportler.

„Missingsch“, Peter-Marquard-Str. 13, Mo bis Fr 11 bis 22 Uhr, Sa/So 9 bis 22 Uhr, Mi Ruhetag

„Kafayas“, Semperstr. 64, Mo bis So 9 bis 18 Uhr

„Café Canale“, Poelchaukamp 7, Mo bis Fr 9 bis 19 Uhr, Sa/So 10 bis 19 Uhr

Beliebter Treffpunkt: das „Kafayas“ in der Semperstraße Anke Geffers Beliebter Treffpunkt: das „Kafayas“ in der Semperstraße

Handwerk mit Tradition

Beruhigend, dass nicht jeder Traditionsladen einfach so verschwindet. Carl-Heinz Schwartau repariert seit 1970 Schuhe in seiner Werkstatt am Poelchaukamp, unbeeindruckt von den schicken Lifestyle-Läden rechts und links. Computer, Internet – gibt es nicht. Dafür alte Maschinen. Jeden Morgen kommt der 77-Jährige aus Lüneburg nach Winterhude. Zu anstrengend? „Nein“, sagt er, „nur die Baustellen nerven.“

Schuhreparatur Schwartau, Poelchaukamp 17, Di bis Fr 8 bis 18 Uhr, Sa 8 bis 14 Uhr

Seit mehr als 50 Jahren arbeitet Carl-Heinz Schwartau in seiner Schusterwerkstatt in Winterhude. Anke Geffers Seit mehr als 50 Jahren arbeitet Carl-Heinz Schwartau in seiner Schusterwerkstatt in Winterhude.

Beste Aussichten

Aufs Wasser gucken – dafür ist Winterhude optimal geeignet. Segelboote, Ruderboote, Alsterdampfer und Stand-up-Paddler kommen vorbei, und die Skyline von Hamburg City oder wahlweise Harvestehude hat man auch im Blick. Am liebsten von den Bänken an der Straße mit dem passenden Namen: Bellevue. Oder alternativ von der Krugkoppelbrücke.

Pinguine im Stadtpark

Der Pinguinbrunnen im Stadtpark liegt ein wenig versteckt. Margit Contius hfr Der Pinguinbrunnen im Stadtpark liegt ein wenig versteckt.

Der Stadtpark gehört zu Winterhude. Sehenswerte Plätze gibt es hier genug – uns gefällt besonders der kleine Pinguinbrunnen im Nordosten, gleich neben den Rosengärten. Ruhig ist es hier, das Wasser plätschert, und die kleinen Pinguine sehen fast aus, als seien sie lebendig.