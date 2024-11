Winterdom mit drei Neuheiten, mehr als 230 Attraktionen und tollen Familien-Events

Am 8. November ist der 694. Winterdom gestartet – mit noch nie da gewesenen Fahrgeschäften, vielen weiteren Attraktionen und einer großartigen Vielfalt an kulinarischen Leckerbissen. Mehr als 230 Geschäfte sorgen für Nervenkitzel, Glücksmomente und Geschmackserlebnisse. Für jedes Alter ist der richtige Action-Grad dabei. Mit der Gruselparade, dem Lichter- und Laternelauf sowie der zweitägigen Nikolausaktion, bei der erstmals Winter- und Weihnachtsgeschichten vorgelesen werden, bietet der Winterdom zusätzliche attraktive Erlebnisse für die ganze Familie.

Neuheiten

Auf dem Winterdom begeistern mehr als 50 Karussells und Hindernisparcours. Darunter gibt es mit dem Laufgeschäft Feueralarm – Fire & Rescue sowie den beiden Rundfahrgeschäften Playball und Der Polyp gleich drei DOM-Neuheiten

Feueralarm – Fire & Rescue

Das vierstöckige Laufgeschäft zieht sowohl kleine als auch große Feuerwehr-Fans in seinen Bann und nimmt sie mit auf eine Reise durch das Las Vegas Fire Department. Auf vier Etagen gibt es 150 Effekte sowie Hindernisse zu entdecken und zu überwinden. Wasser- und Feuereffekte runden das Feuerwehrerlebnis ab. Und immer mit dabei: Feuerwehrhund Marshall von der Paw Patrol.

Feueralarm heißt eine der Neuheiten auf dem diesjährigen Winterdom. Hamburger DOM Feueralarm heißt eine der Neuheiten auf dem diesjährigen Winterdom.

Der Polyp

Der Riesenkrake ist ein besonderes Vergnügen für die ganze Familie. Ständig wechselnde Geschwindigkeiten ergeben unvorhersehbare Fahrabläufe. Wenn kleinere Kinder mitfahren, kann das Tempo spontan gedrosselt werden. Am Abend gibt der Krake dann aber mit dem vollen Tempo und dem ganzen Lichtspektakel richtig Gas. Kinder dürfen ab acht Jahren alleine und vorher in Begleitung eines Erwachsenen mitfahren.

Playball

Das fünffache der Erdbeschleunigung, Rotations- und Pendelbewegungen sowie eine schräggestellte Gondelachse: Das sind perfekte Voraussetzungen für eine rasante und außergewöhnliche Fahrt mit vielen Überraschungsmomenten. Die rotierende Radscheibe wird mit einer Neigung von 50°Grad in eine Höhe von 13,5 Metern angehoben. So ist eine erlebnisreiche Rundfahrt ab acht Jahren und einer Mindestgröße von 1,50 Meter garantiert.

Weitere Attraktionen

Wer traut sich in die Geistervilla? Hamburger DOM Wer traut sich in die Geistervilla?

Air Power: Eine XXL-Pendelschaukel, die nicht von links nach rechts, sondern vor und zurück schwingt – 21 Meter über den Köpfen der Besucher.

Alpen Coaster: In die 700 Meter lange Achterbahn können Kinder schon ab sechs Jahren einsteigen. Die einzelnen Chaisen sausen aus 14 Metern Höhe durch viele Steilkurven.

Evolution: Einer der höchsten, transportablen Propeller imponiert mit einer Flughöhe von 66 Metern, 140 km/h und einer 4,5g-Beschleunigung.

Geister Villa: Drehbare, kippende und vibrierende Gondeln sorgen dafür, dass man in dem gruseligen Herrenhaus keinen Schreckensmoment verpasst.

Infinity: Hier ist Nervenkitzel garantiert, wenn sich das um 360°Grad drehbare Gondelkreuz und die loopenden Gondeln in 65 Metern Höhe überschlagen.

Nordic Tower: Das Hochkettenkarussell bietet einen atemberaubenden Panoramablick aus 80 Meter Höhe über den DOM und Hamburg.

Predator: Spektakulär ist nicht nur das Aussehen, sondern auch die Fahrt. Der Thrill Ride verspricht genauso viel Action und Adrenalin wie der gleichnamige Film.

Rock & Roll: Im sogenannte X-Drive lernen die Fahrgäste in maximal 18 Metern Höhe eine ganz neue Art des Überschlagens und Rotierens kennen.

Wilde Maus: In der Fahrt über die äußerst engen Serpentinen kommt keine Sekunde Langeweile auf – den Kreisch-Alarm und den Lachflash gibt es gratis dazu.

Event-Highlights

Gruselparade am 14. November

Die Geisterbahn hat Ausgang, wenn am 14. November die Gruselparade über den DOM zieht. Hamburger DOM Die Geisterbahn hat Ausgang, wenn am 14. November die Gruselparade über den DOM zieht.

Wenn die Dunkelheit auf dem DOM einbricht, erwachen die Geister und Dämonen zum Leben. Für die Gruselparade dürfen die Schreckgestalten ausnahmsweise ihre Geisterbahnen verlassen und die DOM-Meile unsicher machen. Um 19.00 Uhr startet die Parade mit furchteinflößenden Zombies, Horror-Clowns und grauenvollen Kreaturen in der Feldstraße und begibt sich auf eine DOM-Runde inkl. Selfie-Stopp vor der Geisterfabrik. Alle sind herzlich eingeladen, mitzulaufen.

Lichter- und Laternelauf am 20. November

Um 17.30 Uhr startet der Umzug in der Feldstraße. Neben musikalischer Untermalung wird der Laternenumzug von übergroßen und fantasievollen Leuchtfiguren begleitet. Außerdem schenkt der Hamburger DOM den ersten 200 teilnehmenden Kindern bis acht Jahren eine Laterne inklusive Leuchtstab. Die Ausgabe – solange der Vorrat reicht – findet ab 16.00 Uhr in der Feldstraße statt.

Nikolausaktion am 4. und 6. Dezember

Darf auf dem Winterdom natürlich nicht fehlen: der Nikolaus Hamburger DOM Darf auf dem Winterdom natürlich nicht fehlen: der Nikolaus

An beiden Tagen können die Kinder traditionell wieder ihren Wunschzettel abgeben oder dem Nikolaus ihre Weihnachtswünsche ins Ohr flüstern. Diesmal neu: Im Zelt werden zwischen 15.30 und 18.00 Uhr stimmungsvolle Weihnachts- und Wintergeschichten vorgelesen. Jedes Abenteuer dauert etwa zehn Minuten und nach einer kleinen Pause startet die nächste Geschichte. So haben viele Kinder die Möglichkeit zuzuhören. Als Erinnerung bekommt jedes Kind eine kleine Geschichte für Zuhause. Zuhören können alle Kinder bis zwölf Jahre – kostenfrei!

Bummel, Feuerwerke & Familientag

Wer DOM-Bär Bummel persönlich treffen möchte, gibt es gleich zweimal in der Woche vor dem Riesenrad die Chance dazu. Jeden Mittwoch (16.00 – 18.00 Uhr) und sonntags (15.00 – 17.00 Uhr) mischt sich der fröhliche DOM-Bär für lustige Schnappschüsse, herzliche Umarmungen und jede Menge Schabernack unter die Besucher und sorgt für ausgelassene Stimmung. Doch Achtung: Bei Regen zieht sich Bummel lieber in seine kuschelige Bärenhöhle zurück.

Noch zwei weitere Feuerwerke tauchen den Nachthimmel in ein prächtiges Farbenmeer! Am 22. November und zum großen Finale am Nikolaustag (6. Dezember) explodieren die farbenfrohen Licht- und Farbeffekte jeweils um 22.30 Uhr. Für ein paar Minuten spielt sich das beeindruckende Spektakel aus Funken und Farben dann über dem DOM ab.

Den Höhepunkt jedes Freitags bildet das DOM-Feuerwerk. Hamburger DOM Den Höhepunkt jedes Freitags bildet das DOM-Feuerwerk.

Jeden Mittwoch wird der Winterdom zum Familienparadies! Am Familientag locken zahlreiche Fahr-, Lauf- und Spielgeschäfte mit deutlich ermäßigten Preisen. Auch die DOM-Gastronomie bietet an diesem Tag verlockende Angebote. Rasante Achterbahnfahrten, spannende Spiele oder leckere Snacks: Ein Besuch auf dem größten Volksfest des Nordens lohnt sich mittwochs gleich doppelt – volle Action und dabei richtig sparen!

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag: 15 – 23 Uhr

Freitag und Sonnabend: 15 – 24 Uhr

Sonntag: 14 – 23 Uhr

Sonntag, 17.11. (Volkstrauertag): 15 – 23 Uhr

Sonntag, 24.11. (Totensonntag): 15 – 23 Uhr

Weitere Informationen gibt es unter:

Internet: www.hamburg.de/dom

Facebook: www.facebook.com/hamburgdom

Instagram: www.instagram.com/hamburgerdom

TikTok: www.tiktok.com@officialhamburgerdom