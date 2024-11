Drei neue Attraktionen für den Winterdom

Die ersten Weihnachtsmärkte haben bereits eröffnet und leiten stimmungsvoll den Anfang der kalten Jahreszeit ein. Wer die Adventszeit mit mehr Schwung angehen will, hat ab Freitag (8. November) eine Alternative: den Winterdom. Neben Gruselparade, Laternenlauf und Nikolausaktion gibt es in diesem Jahr auch neue Fahrgeschäfte.

„Eine letzte Runde!“, hallt es ab Freitag wieder über das Heiligengeistfeld. Dann startet der Winterdom mit neuen Attraktionen. Mehr als 230 Geschäfte sorgen für Nervenkitzel, Glücksmomente und Geschmackserlebnisse, teilten die Wirtschaftsbehörde und der Schaustellerverband am Mittwoch mit.

„Für jedes Alter ist der richtige Action-Grad dabei. Mit der Gruselparade, dem Lichter- und Laternenlauf sowie der zweitägigen Nikolausaktion, bei der erstmals Winter- und Weihnachtsgeschichten vorgelesen werden, bietet der Winterdom zusätzliche attraktive Erlebnisse für die ganze Familie“, hieß es.

Diese Fahrgeschäfte auf dem Dom sind neu

Neu dabei ist unter anderem das Laufgeschäft „Feueralarm – Fire & Rescue“, das die Besucher mit auf eine Reise durch das „Las Vegas Fire Department“ nimmt. Auf vier Etagen gibt es 150 Effekte sowie Hindernisse zu entdecken und zu überwinden.

Die Riesenkrake „Der Polyp“ punktet mit vier Bewegungsrichtungen und unterschiedlichen Bewegungsgeschwindigkeiten in der Kategorie „unvorhersehbar.“ Je nach Alter der Mitfahrenden kann das Tempo mal höher geschraubt, mal gedrosselt werden.

Das neue Fahrgeschäft „Playball“ wirbelt alle Mitfahrenden mit fünffacher Erdbeschleunigung herum. Zwölf Gondeln, montiert auf einer Radscheibe, können pendeln und sich schräg stellen. Dann erreichen sie eine Höhe von 13,5 Metern. Die Neuheit verspricht ein Schwindelerlebnis in verschiedenste Richtungen.

Eine Gruselparade gibt es am 14. November, einen Lichter- und Laternenlauf am 20. November und eine Nikolausaktion am 4. und 6. Dezember. Am Eröffnungs-Freitag, dem 8. November, sowie am 22. November und zum großen Finale am Nikolaustag (6. Dezember) gibt es jeweils um 22.30 Uhr das traditionelle Feuerwerk. Immer mittwochs lockt der Familientag mit Rabatten auf Achterbahn, Spielen oder Snacks. Der letzte Dom des Jahres endet am 8. Dezember.

Neue Regelungen für mehr Sicherheit

Die Hamburger Innenbehörde wies darauf hin, dass die neuen gesetzlichen Bestimmungen ein Waffen- bzw. Messerverbot auf Volksfesten vorsehen. Das gilt nun auch für Taschen- oder Cuttermesser. Daher werden beim Einlass vereinzelt Kontrollen durchgeführt. Dafür ist der Sicherheitsdienst zuständig.

Außerdem werde die Polizei Hamburg auf dem Gelände eine hohe Präsenz zeigen und bei entsprechenden Verdachtsmomenten Kontrollen durchführen. Geplant sei auch eine Awareness-Kampagne, teilte die Hamburger Wirtschaftsbehörde mit. (dpa/mp)