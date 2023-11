Zuckerwatte, Achterbahn und ganz viel Spaß: Am Freitag startet der Winterdom! Hier können Sie drei Gutscheinpakete im Wert von je 200 Euro gewinnen.

Einen Monat lang – nämlich bis zum 10. Dezember – findet der Winterdom auf dem Heiligengeistfeld statt. Seit genau 130 Jahren verwandelt die Veranstaltung die Fläche am Feldstraßenbunker auf St. Pauli in ein riesiges Kirmes-Paradies.

Das ist neu auf dem Winterdom 2023

Die Besucherinnen und Besucher können sich auf zwei Neuheiten freuen: Das Fahrgeschäft „Ghost Rider“ feiert Premiere auf dem Winterdom – mit bis zu 100 km/h düsen die Gondeln über die Bodenplatte. Und auch die XXL-Pendelschaukel „Air power“ ist zum ersten Mal mit dabei.

Wer nicht so auf Nervenkitzel steht, der kann auch nur ganz gemütlich etwas Essen und Trinken und dabei den Trubel beobachten – bei einer Auswahl von 120 Gastro-Angeboten ist sicherlich für jeden etwas dabei.

Das Fahrgeschäft „Ghost Rider“ ist beim diesjährigen Winterdom das erste Mal dabei. dpa | Marius Becker Das Fahrgeschäft „Ghost Rider“ ist beim diesjährigen Winterdom das erste Mal dabei.

Ganz neu sind außerdem die Gruselparade am 15. November ab 17 Uhr, bei der Zombies und Horror-Clowns über die Kirmes-Meile ziehen, und das Lichter- und Laternenlaufen am 22. November ab 17.30 Uhr.

Mittwochs ist wie immer Familientag: Dann gibt es überall auf dem Dom Vergünstigungen. Am 24. November und am 8. Dezember jeweils ab 22.30 Uhr gibt es außerdem spektakuläre Lichtspiele am Himmel zu sehen – dann werden nämlich, so wie am Freitag, die Dom-Feuerwerke gezündet.

Sie haben jetzt so richtig Lust auf den Winterdom bekommen? Na, dann nicht’s wie hin! Die MOPO verlost drei Gutscheinhefte im Wert von je 200 Euro. Einfach die Nummer 01378 – 2205 28 wählen und das Stichwort „Winterdom“ sagen. Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 12. November um 24 Uhr. Viel Glück! (elu)