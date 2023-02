Winterdienst im Einsatz – Frost und Glatteisgefahr in Hamburg

Am Sonntag wird es in Hamburg und Schleswig-Holstein kalt und ortsabhängig glatt. Der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg (SRH) ist seit 1 Uhr im Einsatz.

„Rund 150 Einsatzkräfte streuen zunächst vorbeugend die verkehrswichtigen Fahrbahnen sowie ein ausgewähltes Netz an Radwegen im Stadtgebiet“, sagt ein Sprecher am Sonntagmorgen. Der Einsatz dauere voraussichtlich noch bis in den Vormittag an. „Es kann weiterhin stellenweise zu Glätte kommen, alle Verkehrsteilnehmenden werden daher um Vorsicht gebeten“.

Wetter: Frost und Glatteisgefahr im Norden

Zu Beginn des Tages ist laut Prognosen des Deutschen Wetterdienst (DWD) leichter Frost um minus zwei Grad möglich. In Teilen Holsteins kommt es zu mäßigem Frost bei bis zu minus sechs Grad. Östlich der Nordsee erwartet der Deutsche Wetterdienst Regen und Schnee bei bis zu minus vier Grad. Hier besteht gebietsweise Glatteisgefahr durch überfrierende Nässe und Schnee. In der Nacht zum Montag kann es zeitweise zu Glätte durch überfrierende Nässe bei rund minus ein Grad kommen.

SRH: Eigentümer müssen Schnee und Eis auf Gehwegen entfernen

„Schnee und Eis auf Gehwegen müssen in Hamburg die Eigentümer:innen der anliegenden Grundstücke entfernen“, teilt die Stadtreinigung ferner mit. „Glätte müssen die Anlieger:innen unmittelbar nach Eintritt beseitigen – mindestens ein Meter breit, bei starkem Fußgängerverkehr mehr, bei Eckgrundstücken bis zur Bordsteinkante. Dafür haben sie bis morgens um 8.30 Uhr Zeit.“ Der Einsatz von Tausalz sei verboten. (mp)