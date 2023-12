Schnee, Matsch und Minustemperaturen: Bei dem Schmuddelwetter geht im Moment kaum einer vor die Tür. Nur die Obdachlosen haben keine Wahl und müssen die Unterkünfte des Winternotprogramms tagsüber verlassen, was jedes Jahr erneut zu Kritik von Hilfsorganisationen führt. Viele Hamburger zeigen sich empört.

Das Obdachlosen-Magazin „Hinz & Kunzt“ kritisiert in den sozialen Medien die Regeln für den Aufenthalt in den Unterkünften des Winternotprogramms. „Um 11.30 Uhr hat die Stadt heute rund 600 Obdachlose raus in die Kälte geschickt. Erst bei länger andauerndem Schneefall von zehn bis 15 Zentimetern hätten sie rund um die Uhr Schutz im Winternotprogramm erhalten“, so ein auf Facebook veröffentlichter Beitrag. Dazu ein Zollstock, der eine Schneehöhe von knapp neun Zentimetern zeigt.

Hamburg: Kritik an Aufenthaltsregeln in den Unterkünften des Winternotprogramms

Zahlreiche Menschen haben den Post geteilt und kommentiert. „Schneestürme und Minustemperaturen machen derzeit in ganz Deutschland Tausenden von obdachlosen Menschen nicht nur Angst, der Wintereinbruch bedroht ihr Leben. Wieder mal“, heißt es dort unter anderem. Eine Frau empört sich: „So was entscheiden wahrscheinlich Theoretiker im warmen Arbeitszimmer. Unfassbar!“ Eine andere: „Ja, es ist in jeglicher Hinsicht sehr kalt in Deutschland.“

Auch die ehrenamtlichen Helfer sind mehr als empört. „Bei Minusgraden und Dauerschneefall, der wie vorhergesagt eingetreten ist, Obdachlosen die Notunterkunft zu verwehren zeigt die Ignoranz, menschliche Kälte und Unwilligkeit zur Hilfe der Entscheidungsträger. Das Leben der Schwächsten der Gesellschaft wird sehenden Auges von einer Sozialbehörde aufs Spiel gesetzt“, sagt Niklas Berger, Facharzt für Allgemeinmedizin in der Obdachlosen-Tagesstätte Mahlzeit (Altona).

Dr. med. Lina Ko, Intensivmedizinerin und Notärztin vom Gesundheitsmobil Hamburg, sagt: „Das Winterwetter ist nicht nur kalt, sondern auch nass. Gerade die nasse Kälte führt sogar tagsüber rasch zu Unterkühlungen (Hypothermie). Ab einer Körpertemperatur von 35°C spricht man von Unterkühlung. Je niedriger die Körpertemperatur, desto höher ist das Risiko für schwere Infektionen wie Lungenentzündungen. Im schlimmsten Falle führt die Kälte zum Herz-Kreislauf-Versagen.“

„Fördern & Wohnen“ hat die Öffnungszeiten in den Unterkünften bereits verlängert

Der städtische Betreiber „Fördern & Wohnen“ verweist auf die Regeln des Winternotprogramms. Danach sind die Übernachtungsstätten zwischen Anfang November und Ende März nur als ein zusätzlicher Erfrierungsschutz für die Nacht gedacht und stellen neben dem Pik As und dem FrauenZimmer lediglich eine Ergänzung zu den Tagesstätten verschiedener Träger dar, in denen „Beratung, Verköstigung und Aktivitäten“ stattfänden.

Eine Sprecherin betonte: „Die obdachlosen Menschen durften gestern Vormittag bis 11.30 Uhr in den Übernachtungsstätten bleiben und um 15 Uhr wieder hineinkommen, da es vom Deutschen Wetterdienst eine Wetterwarnung der Stufe Orange gab.“

Winternotprogramm: Dann dürfen Obdachlose den ganzen Tag bleiben

Tatsächlich gilt diese verlängerte Öffnungszeit für die Einrichtungen in der Halskestraße und Friesenstraße schon seit dem 29. November. Auch am Mittwoch öffnen die Übernachtungsstätten bereits um 15 Uhr ihre Türen.

Den ganzen Tag durchgehend geöffnet bleiben die Einrichtungen erst ab Warnstufe Rot. Heißt: Anhaltender strenger Frost bei Temperaturen von unter -5 Grad.

„Obdachlose Menschen, die akut erkrankt sind oder krankheitsbedingt als so genannte Härtefälle gelten, dürfen

unabhängig vom Wetter den ganzen Tag in den Übernachtungsstätten des Winternotprogramms bleiben“, so die „Fördern & Wohnen“-Sprecherin.