Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen wollen mit einem gemeinsamen Antrag bis zu 500.000 Euro aus dem Sanierungsfonds Hamburg 2030 bereitstellen, um den Wilhelmsburger Ruder-Club (WRC) beim Neubau seines Clubhauses zu unterstützen.

Das neue Gebäude soll das alte, sanierungsbedürftige Clubhaus durch einen zeitgemäßen, barrierefreien und ökologischen Bau ersetzen. Der WRC ist der einzige Ruderverein auf der Elbinsel und mit seinem Sport- und Kulturangebot fest im Stadtteil verankert. Die Hamburgische Bürgerschaft wird am 16. Februar über den Antrag abstimmen.

Wilhelmsburg: Neues Clubhaus für Traditionsverein

Michael Weinreich, Abgeordneter der SPD-Fraktion Hamburg für Wilhelmsburg sagt dazu: „Hamburg ist die Wiege des Rudersports in Deutschland. Die moderne Infrastruktur wird dringend gebraucht: Wilhelmsburg wächst und im Zentrum der Insel entstehen zahlreiche neue Stadtquartiere, die schon bald vielen Menschen ein zu Hause bieten werden.“

Seit 2017 ist das neue Clubhaus des Wilhelmsburger Ruder-Clubs in Planung, zuvor hatte der Hamburger Sportbund das aktuelle Bestandsgebäude in einem Gutachten als „sehr stark sanierungsbedürftig“ bezeichnet. Bund und Hansestadt hatten im Jahr 2019 rund 2,7 Millionen Euro für den Bau bereitgestellt. Doch im Laufe der Planungen ergaben sich aufgrund der Bodenbeschaffenheit, aufwendigeren Kampfmittelsondierungen, neuen Leitungstrassen und Entwicklungsvorgaben im Elbinselquartier Gesamtkosten in Höhe von 3,56 Millionen Euro. Um die Realisierung sicherzustellen, stellt Rot-Grün nun bis zu 500.000 Euro aus dem Sanierungsfonds Hamburg 2030 bereit. Weitere 400.000 Euro aus dem investiven Quartiersfonds decken den Rest der Mehrkosten.