Wildgehege Klövensteen: Jetzt gibt’s den Meilenstein bei der Sanierung

Im Klövensteen geht’s voran: Nachdem vor einem Monat ein neuer großer Kinderspielplatz eröffnet wurde, wollen SPD und Grüne nun das Abwassersystem des Wildgeheges updaten. Bis zu 400.000 Euro sollen dafür investiert werden.

Im Zuge der aktuellen Sanierung wurde bereits die Waldschule Klövensteen erweitert, die Gruppen, allen voran Schulklassen, seit 2008 Themen aus der Natur näher bringt. Außerdem wurde die Infrastruktur verbessert und erst Mitte Oktober ein neuer, großer Kinderspielplatz eröffnet. Nun soll eine neue, nachhaltige Abwasseranlage hinzukommen, denn: „Derzeit gibt es im Wildgehege keine Lösung für den Abwasseranfall und lediglich eine WC-Anlage auf dem großen Gelände – das ist angesichts des Besucher:innenaufkommens nicht ausreichend“, so Filiz Demirel (Grüne).

Der Antrag, den Demirels Partei gemeinsam mit der SPD am 27. zur Abstimmung in die Bürgerschaft einbringen will, sieht vor, dass die Abwasserentsorgung in den Tiergehegen verbessert und mehr WC-Anlagen auf dem Gelände des Wildgeheges ermöglicht werden. Die benötigten 400.000 Euro sollen aus dem Sanierungsfonds Hamburg 2030 kommen.

„Eine vernünftige Toiletten-Infrastruktur erhöht die Ausflugsqualität für die großen und kleinen Besucher:innen immens“, so die Sozialdemokratin Philine Sturzenbecher. (prei)