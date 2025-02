Es passierte an einem Samstag im April 2023, gegen 5.30 Uhr morgens. Der Kiez war noch gut besucht von feiernden Menschen, als es in der Friedrichstraße nicht weit vom Hans-Albers-Platz zu einer Schlägerei kam. Zwei der Beteiligten sitzen jetzt vor dem Hamburger Landgericht. Die Anklage: gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung. Einer der Angeklagten soll mehrfach mit einem Schlagstock auf einen Mann eingeprügelt haben, ihn gegen Körper und Kopf getreten haben, als er schon am Boden lag.