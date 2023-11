Geiselnahme, Entziehung Minderjähriger, Verstöße gegen das Waffengesetz – das sind die schweren Vorwürfe gegen Salman E. Von Samstagabend bis Sonntagnachmittag legte er den Hamburger Flughafen lahm, drohte mit einer Bombe im Auto, schoss in die Luft und legte Brände. Mit in seinem Wagen: seine vierjährige Tochter, die er in die Türkei mitnehmen wollte. Es ist nicht sein erster Konflikt mit dem Gesetz: 2022 nahm er das Mädchen bereits unerlaubt mit in die Türkei – und wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Da Salman E. offenbar kein deutscher Staatsbürger ist, stellt sich die Frage, warum er danach nicht ausgewiesen wurde. Hätte man die Tat vom Wochenende mit einer schärferen Strafe verhindern können?

Salman E. (35) ist für die Polizei kein Unbekannter. Dreimal erstattete seine Ex-Frau und Mutter des vierjährigen Mädchens bereits Strafanzeige gegen ihn. Im März und September 2022 wegen des Vorwurfs der Kindesentziehung, im März 2023 wegen Hausfriedensbruchs.

Die Mutter hat das alleinige Sorgerecht. Im März 2022 – zu dem Zeitpunkt war das Paar bereits getrennt – entführte Salman E. seine Tochter und flog mit ihr für mehrere Monate in die Türkei. Die Mutter stellte Strafanzeige und Salman E. musste letztendlich eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen (3600 Euro) zahlen.

Hamburg: Salman E. musste bereits Geldstrafe wegen Kindesentziehung zahlen

Am vergangenen Wochenende folgte dann der bewaffnete Versuch, seine Tochter mit in die Türkei zu nehmen. Das Geiseldrama konnte nach 18 Stunden von der Polizei unblutig beendet werden. Salman E. ergab sich und ließ seine Tochter frei. Derzeit ist er in U-Haft – es besteht Fluchtgefahr.

Hätte man ihn bereits nach der ersten Kindesentziehung ausweisen müssen? Um das Kind und die Mutter zu schützen? Salman E. ist laut Haftbefehl türkischer Staatsbürger.

Verurteilung zu Geldstrafe ist kein Grund für Ausweisung

So einfach ist es nicht, heißt es von Staatsanwälten und einem Sprecher der Ausländerbehörde vom Landkreis Stade auf MOPO-Anfrage. Eine zweite deutsche Staatsbürgerschaft scheint Salman E. zwar nicht zu besitzen, dennoch hätte man ihn wegen der bisherigen Strafanzeigen nicht einfach ausweisen können.

Von der Ausländerbehörde heißt es, man könne aus Datenschutzgründen keine Angaben zu einem Einzelfall machen. Und: „Ganz allgemein sei angemerkt, dass eine Verurteilung zu einer Geldbuße nicht ausreicht, um eine Ausweisungsverfügung zu erlassen.“

Tatsächlich gilt Salman E. trotz Verurteilung zu einer Geldstrafe nicht als vorbestraft. 90 Tagessätze sind eine Grenze, erklärt Oberstaatsanwalt Kai Thomas Breas, Sprecher der Staatsanwaltschaft Stade. Erst wenn die Zahl der Tagessätze die 90 übersteigt, gelte man als vorbestraft.