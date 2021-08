Wiesn-Stimmung im Hofbräuhaus: Feiern Sie mit!

Sie steht wieder an, die Oktoberfestzeit. Die Hofbräuhäuser in Hamburg, am Speersort und an der Esplanade gelegen, lassen es sich natürlich nicht nehmen, vom 18.09. bis 03.10. die Wiesn hochleben zu lassen, auch wenn das Münchner Oktoberfest leider auch in diesem Jahr nicht stattfinden wird.

Zum offiziellen Start der Wiesn, am 18.09. um Punkt 12 Uhr mittags, wird in beiden Häusern feierlich ein Fass Oktoberfestbier angestochen. Und dann heißt es: „O’zapft is! Oans, zwoa, g’suffa!“ Doch nicht nur zur Wiesn-Zeit herrscht hier gemütliches Wirtshausambiente. Das ganze Jahr über laden die beiden Hofbräu Wirtshäuser dazu ein, ein Stück Bayern mitten in Hamburg zu erleben – zum Beispiel auch auf Veranstaltungen und Firmenfeiern.

Oktoberfest: Stilecht feiern im Hofbräuhaus – zweimal in Hamburg

Feiern Sie mit uns das Oktoberfest in Hamburg mit deftigen bayerischen Schmankerln und dem guten Hofbräu Bier aus München. Erleben Sie typisch bayerische Festzeltstimmung im Herzen der Stadt und stimmen Sie mit uns ein Prosit auf die bayerische Gemütlichkeit an! Unsere Original Hofbräuhaus Showband sorgt dabei dienstags bis samstags für echte Wiesn-Stimmung und lädt zum Schunkeln und Mitsingen ein.

Oktoberfest Paket

Zeitraum: 18.09.bis 03.10.2021, nur gültig an Freitagen & Samstagen

Machen Sie Ihr Oktoberfest zu einem besonderen Erlebnis! Mit unserem Oktoberfest Paket für Gruppen steht dem ausgelassenen Feiern nichts mehr im Wege – ohne langes Anstehen wird Ihre Gruppe direkt ins Geschehen geleitet. An Ihrem eigenen Tisch in bester Lage genießen Sie die zünftige Livemusik, deftiges bayrisches Essen und unser original Hofbräu Bier aus München! Für 50€ pro Person bekommen Sie jeweils eine krosse Haxe, zwei Maß Oktoberfestbier, einen Schnaps, einen Seppelhut und einen original Hofbräu Maßkrug.

Veranstaltungen & Firmenfeiern

Das ganze Jahr über kann in den Hofbräu Wirtshäusern in der Hamburger City bayerische Gastlichkeit genossen werden.

Ein Stück Bayern im Herzen der Stadt: Lebendiges Wirtshausambiente und gemütliches Biergartenflair – dafür stehen die Hofbräu Wirtshäuser mit ihrer süddeutschen, bürgerlichen Küche. Veranstalten Sie Ihr ganz eigenes Oktoberfest zum Zeitpunkt ihrer Wahl und genießen Sie dabei das Original Hofbräu Bier aus München – natürlich in Maßkrügen serviert – und zahlreiche alpenländische Spezialitäten in den authentisch eingerichteten bayerischen Wirtshäusern in Hamburg an der Esplanade 6 und am Speersort 1. Gerne unterstützt Sie das professionelle Team bei der Planung und Umsetzung Ihres Events, damit Ihre Veranstaltung ein garantierter Erfolg wird.

Anfragen zu Oktoberfestpaket oder Betriebsfeiern

Ihren Oktoberfest-Tisch oder Ihre Veranstaltung können Sie entweder vor Ort in den Hofbräu Wirtshäusern an der Esplanade 6 oder am Speersort 1 buchen, über die Hofbräu Hotline unter 040-696 55 900 oder online unter https://www.hofbraeu-wirtshaus.de.

Hygienemaßnahmen

Damit wir alle sicher zusammen feiern können, werden die vorgeschriebenen Abstände von 1,50m zwischen den Tischen eingehalten und alle Oberflächen regelmäßig desinfiziert. Wer sich im Wirtshaus vom eigenen Tisch entfernt, muss eine Maske tragen. Für die Innengastronomie wird ein vollständiger Impfnachweis, eine Genesenen-Bescheinigung (nicht älter als 6 Monate) oder ein negativer Test benötigt. (Stand 14.07.21)

Hinweis: Das Hofbräuhaus setzt stets die aktuell gültigen behördlichen Auflagen um. Diese können sich jederzeit ändern.