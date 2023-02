Wieder Streik: Flugausfälle zum Wochenstart am Hamburg Airport

Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag Warnstreiks an den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf angekündigt – die haben auch Auswirkungen auf Hamburg. Insgesamt fallen am Montag mehr als 20 Flüge aus.

Erst vor rund einer Woche hatte es am Hamburger Flughafen einen großen Warnstreik gegeben. Alle Starts und Landungen in Fuhlsbüttel waren ausgefallen. Nun folgen am Montag wegen des Streiks in Nordrhein-Westfalen weitere Ausfälle: Jeweils drei Ankünfte aus und Abflüge nach Düsseldorf wurden gestrichen sowie jeweils zwei Verbindungen von und nach Köln/Bonn, die alle von Eurowings geflogen werden sollten. Wegen des Streiks fallen somit am Montag zehn Flüge aus.

Hamburg Airport: Flugausfälle wegen Warnstreik

Zudem fallen auch Routen ins Ausland aus unterschiedlichen Gründen aus. KLM streicht drei Ankünfte aus Amsterdam und zwei Abflüge dorthin. Air France nimmt vier Umläufe mit Paris aus dem Programm. Insgesamt fallen so 23 Flüge am Montag weg.

Hintergrund des Streiks sind die Verhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sowie die bundesweiten Verhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit.

„Die Beschäftigten machen mit den Streiks gemeinsam Druck auf die jeweiligen Arbeitgeber, weil in den bisherigen Verhandlungen im öffentlichen Dienst kein akzeptables Angebot unterbreitet wurde”, erklärte Andrea Becker, Landesfachbereichsleiterin von Verdi NRW. Erste Beschäftigungsgruppen in NRW legen schon in der Nacht von Sonntag auf Montag ihre Arbeit nieder. (mp)