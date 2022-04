Wieder Sonne satt? So wird das Wetter in Hamburg

Das Wetter über die Osterfeiertage war traumhaft. Über das gesamte vergangene Wochenende wurden die Menschen im Norden von der Sonne beglückt. Und so soll es auch bis zum kommenden Wochenende weitergehen. Die MOPO gibt einen Überblick.

Weitestgehend freundlich wird das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein am Mittwoch. Neben vereinzelten Wolkenfeldern bleibt es im Tagesverlauf sonnig und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 14 bis 17 Grad, an der Ostsee und auf Helgoland werden bis zu 12 Grad erwartet. Die Nacht zum Donnerstag bleibt neben einzelnen Wolkenfeldern klar und überwiegend trocken. In der Nacht sinken die Temperaturen auf etwa zwei bis fünf Grad.

Wetter im Norden am Donnerstag

Auch am Donnerstag bleibt es freundlich mit Höchstwerten von zwölf bis 16 Grad, an der Ostsee zum Teil jedoch kaum mehr als zehn Grad. In der Nacht zum Freitag wird es teils gering bewölkt sein. Es bleibt trocken mit Tiefstwerten von vier bis sieben Grad. Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Ost.

Am Freitag wird es lange sonnige Phasen geben mit Tageshöchstwerten zwischen zwölf Grad auf Helgoland und an der Ostseeküste sowie 16 Grad an der Elbe. Es weht schwacher bis mäßiger, an der See auch frischer Wind aus Nordost bis Ost.

Hamburg und Umgebung: So wird das Wetter am Wochenende

In der Nacht zum Samstag ist es teils wolkig, teils klar, weitgehend jedoch trocken mit Tiefstwerten von fünf bis acht Grad. Es weht schwacher bis mäßiger, an der See frischer Wind aus Nordost.

Am Samstag erwartet der DWD Wolken am Himmel, aber auch zeitweise sonnige Phasen. Es bleibt weitgehend trocken mit Höchstwerten von 15 bis 18 Grad, an der Ostsee sowie auf Helgoland kaum mehr als zwölf Grad. Mäßiger, an den Küsten örtlich frischer Nordostwind.

In der Nacht zum Sonntag ist es anfangs meist klar, später vermehrt wolkig und örtlich etwas Regen mit Tiefstwerten zwischen vier und sieben Grad. Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus nordöstlicher Richtung.

Grund für die traumhafte Wetterlage in Norddeutschland ist das Hoch „Spiro“, das von Skandinavien bis nach Island zieht. „Dieses Hoch blockiert alle Tiefs vom Atlantik, die vom Westen her nach Hamburg oder Norddeutschland kommen könnten“, so Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ zum „Abendblatt“. Dieses Phänomen nenne sich „High-over-Low-Wetterlage“ und könne sogar noch Wochen andauern.

Ein Hoffnungsschimmer für alle Norddeutschen: Das Wetter könnte also in den nächsten Wochen weiterhin schön bleiben. (sd/dpa)