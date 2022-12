Schon wieder sind aus dem Tierheim des Hamburger Tierschutzvereins (HTV) in der Süderstraße Hunde gestohlen worden, dieses Mal in der Nacht zum Heiligen Abend. Es ist der vierte Hundeklau in diesem Jahr, insgesamt sind inzwischen acht Tiere entwendet worden – und teils unter merkwürdigen Umständen wieder aufgetaucht. Was ist da los?