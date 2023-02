Als Model reich und berühmt werden – davon träumt so manche junge Frau (und auch junger Mann). Das zeigt auch der Dauer-Erfolg von Sendungen wie „Germany's Next Topmodel“. Aber wie schafft man den Einstieg – und wie wird man im Business so richtig erfolgreich? Darüber sprach die MOPO mit Claudia Midolo, Geschäftsführerin von Modelwerk, einer der weltweit führenden Agenturen mit Sitz in Rotherbaum.



Auf der Homepage von Modelwerk müssen die Bewerber das Bewerbungsformular ausfüllen und vier Fotos hochladen. Beginnt so möglicherweise eine Weltkarriere?



Claudia Midolo: Durchschnittlich bewerben sich 200 Menschen täglich bei uns. Alle Bewerbungen landen nach wie vor bei mir. Etwa zehn Prozent der Bewerber kommen eine Runde weiter. Diese zehn Prozent leite ich dann hausintern weiter an meine „New Faces-Abteilung“ mit einer Idee, die sich vor mir auftut, sobald ich das Gesicht gesehen habe. Nach dem Motto: schönes kommerzielles Model, Starpotenzial oder Instagram-Model. Dann meldet sich aus der Abteilung ein Mitarbeiter bei dem Bewerber und es folgt ein Zoom-Call.



Hat jeder die Chance, Model zu werden?