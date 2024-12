Junkies, Obdachlose, Dealer, Prostituierte, Alkoholiker – rund um den Hauptbahnhof in St. Georg trifft sich eine Klientel, die menschliches Elend in den traurigsten Facetten zeigt. Genau dort will die Sozialbehörde jetzt Abhilfe schaffen und plant ein umfassendes Hilfsangebot im ehemaligen Bürohaus in der Repsoldstraße 27, direkt neben der Drogenberatungsstelle „Drob Inn“. Lesen Sie hier, was genau die Stadt jetzt am Hauptbahnhof plant – und wann es losgehen soll.