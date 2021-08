Wie schnell wird’s hier wieder grün?: Rodel-Fans verwandeln Rasenflächen in Matsch

Altona –

Tiefe Furchen ziehen sich durch die einstigen Grasflächen an den Elbhängen. Grund dafür ist das vermehrte Rodeln der letzten Tage. Wer ist für die Regeneration der Flächen verantwortlich und wie teuer wird das?

Am Wochenende lockten die von Schnee bedeckten Rasenflächen die Hamburger an die Elbe. Oft mit im Gepäck war der Schlitten, um das winterliche Wetter so richtig auszunutzen. Das viele Rodeln der letzten Tage hatte aber zur Folge, dass die Grasnarbe an vielen Stellen von den Kufen durchdrungen wurde. An diesen Stellen sieht man nun dunkle, aufgewühlte Erde.

Rodel-Fans zerstören Rasenflächen in Hamburg

Wie lange wird es dauern, bis die Rasenflächen wieder vollständig begrünt sind? Mike Schlink, Sprecher des Bezirksamts in Altona gibt Entwarnung: „In der Regel regenerieren sich die Rasenflächen von alleine wieder.“

Auf den einstigen Rasenflächen ist fast kein Grashalm mehr sichtbar. Quandt Foto:

Das gelte insbesondere dann, wenn der Boden derart gefroren ist wie dieses Jahr. Durch den Frost verbleiben die Wurzelreste im Boden und treiben im Frühjahr wieder aus.

Das könnte Sie auch interessieren: Urnenfeld des Ohlsdorfer Friedhofs wird zur Rodelpiste

Selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, könne man an den entsprechenden Stellen nachsäen. Die Höhe der Kosten, die durch das Nachsäen entstünden, hingen stark von der zu begrünenden Fläche ab. (es)