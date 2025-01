Hammerbrook, Altona, Harburg und Co.: In Hamburg entstehen viele neue Studentenwohnungen. Doch wer kann eine Ein-Zimmer-Wohnung für 1054 Euro bezahlen, wie sie beispielsweise beim „The Fizz“ in Altona fällig werden? Oder 1500 Euro in den Grindelhochhäusern? Und das ist nur der Anfang: Die Preise der schon beim Start teuren Wohnungen explodieren, wie die MOPO beim Vergleich eines vor wenigen Jahren noch vergleichsweise günstigen Wohnheims feststellt.