Der Winter ist in Hamburg angekommen und wer Schnee sieht, denkt meist an die Berge. Aber auch wenn Österreich und die Schweiz weit weg sind, muss niemand an der Elbe zumindest auf kulinarisches Alpen-Feeling verzichten. Hier sind Top- Adressen für Schweizer und österreichische Spezialitäten – ein Besuch lohnt sich, auch wenn der Schnee längst wieder geschmolzen ist.

Die Alpenfreunde

Was passiert, wenn sich ein Schweizer und ein Österreicher zusammentun? Nur Gutes. David Zion vom Spezialitätenladen „Der Schweizer in Hamburg“ und Gunnar Heydenreich vom „Herzgrün“, einem Laden-Restaurant-Café mit steirischen Schmankerln, sind „Die Alpenfreunde“ und verkaufen ihre Produkte seit Herbst 2023 gemeinsam auch auf dem Isemarkt. Wer noch weiter in die Alpenküche einsteigen möchte, kann bei Gunnar Heydenreich sogar das „Knödeldiplom“ mit fachkundiger Anleitung zum perfekten Rollen machen.