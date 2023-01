Ihr Mann liegt im Koma, sie selbst soll das Land verlassen: Die Türkin Hörü Ince (58) ist vom Landkreis Pinneberg aufgefordert worden, in die Heimat auszureisen, weil ihr Visum abgelaufen ist. Damit geht das Drama um den nach einem Unfall im Wachkoma liegenden Bauarbeiter Uysal Ince (61) in die nächste Runde.

Ihr Mann liegt im Koma, sie selbst soll das Land verlassen: Die Türkin Hörü Ince (58) ist vom Landkreis Pinneberg aufgefordert worden, in die Heimat auszureisen, weil ihr Visum abgelaufen ist. Damit geht das Drama um den nach einem Unfall im Wachkoma liegenden Bauarbeiter Uysal Ince (61) in die nächste Runde.

Über ein Jahr ist seit dem Unfall auf der B1 zwischen Stapelfeld und Ahrensburg vergangen, bei dem Uysal Ince von einem mit Bäumen beladenen Sattelschlepper gerammt wurde. Der Kleinlaster seiner Baufirma wurde bei der Kollision zerquetscht, Uysal Ince wurde schwer verletzt und lag monatelang im Krankenhaus. Er fiel ins Wachkoma, woraus er bis heute nicht erwacht ist.

Hörü Ince nicht von der Seite ihres Mannes

Sein Sohn Mehmet eilte aus der Türkei an die Seite seines Vaters. Als das Touristenvisum des 36-Jährigen im Juni auslief, forderte der Kreis Pinneberg ihn zur Ausreise auf und drohte mit Festnahme. Mehmet Ince, der immer wieder betont hatte, kein Interesse an einer dauerhaften Niederlassung in Deutschland zu haben und sich lediglich um seinen Vater kümmern zu wollen, kehrte nach Hause zurück – und wurde im September von seiner Mutter abgelöst.

Allerdings: Hörü Ince hatte größte Schwierigkeiten überhaupt ein Visum für die Anreise zu bekommen. Erst als die türkische Tageszeitung „Sözcu“ über den Fall berichtete, kam die Sache ins Rollen. Seitdem sie hier ist, weicht Hörü Ince nicht von der Seite ihres Mannes, der inzwischen in einem Pflegeheim in Wedel untergebracht ist.

Attest: Ärztin hält Anwesenheit der Ehefrau für wichtig

„Wenn ich bei ihm bin und ihm Geschichten erzähle, reagiert er darauf. Er macht Augen- und Beinbewegungen, als ob er mir etwas sagen möchte“, sagt Hörü Ince hoffnungsvoll.

Auch Uysal Inces Ärztin hält die Anwesenheit der Ehefrau für notwendig. „Bei dem Patienten besteht ein Syndrom der reaktionslosen Wachheit bei hypoxischem Hirnschaden (…). Sein Zustand ist sehr kritisch, so dass ein Besuch seiner Ehefrau aus medizinischer Sicht zu befürworten ist“, heißt es in einem Attest von Dr. Sabine Rapp-Storrier, das der MOPO vorliegt. Und: „Der Besuch der Angehörigen ist für den Heilungsprozess des Patienten wichtig.“

Ein Bild aus besseren Tagen: Hörü und Uysal Ince bei einem Tanz. privat/hfr Ein Bild aus besseren Tagen: Hörü und Uysal Ince bei einem Tanz.

Mit dem Attest hat Hörü Ince versucht, eine Verlängerung des Visums zu erreichen – vergeblich. „Aus Sicht der hiesigen Ausländerbehörde sind die eingereichten Atteste / Bescheinigungen für eine Visa-Verlängerung nicht ausreichend“, heißt es in einem Schreiben des Landkreises Pinneberg. Als letzte Frist für die Ausreise wurde Hörü Ince der 10. Dezember gesetzt.

Landkreis Pinneberg: Die Tür ist noch nicht zu

Hörü Ince ist verzweifelt. Wenn sie am Freitag ins Flugzeug steigen würde, wäre eine erneute Einreise so gut wie unmöglich. Nach den Komplikationen beim letzten Mal ist es so gut wie ausgeschlossen, dass sie ein neues Visum bekommt. Gemeinsam mit ihrem Sohn hat sie schon überlegt, Uysal in die Türkei zu überführen. Doch Uysal ist in Deutschland krankenversichert. Eine medizinische Betreuung wie hier gibt es in der Kleinstadt Uşak, in der die Inces leben, nicht. Uysals Leben wäre in Gefahr.

Das könnte Sie auch interessieren: Wilhelmsburger Schüler kämpfen für eine Mutter und fünf Kinder

Gegenüber der MOPO gibt sich der Landkreis Pinneberg verständnisvoll. „Es handelt sich hier um einen sehr tragischen Fall. Dabei steht außer Frage, dass es für die Familie wichtig ist, ihrem Angehörigen beizustehen“, so eine Sprecherin. Die Behörde habe mehrfach alle Möglichkeiten geprüft, die Familie zu unterstützen. Die Tür sei noch nicht endgültig zu. „Jederzeit können diese Möglichkeiten erneut besprochen werden. Auch für Nachfragen seitens der Familie stehen wir jederzeit zur Verfügung“, so die Sprecherin.