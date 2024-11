Wer mitmacht, bekommt 280 Euro: Auskunftsfreudige Hamburger gesucht!

Alles wird teurer. Dieses Gefühl dominiert seit geraumer Zeit den Alltag vieler Haushalte in Deutschland. Doch stimmt das überhaupt: Wird wirklich alles teurer? Das soll eine neue Erhebung nun ergeben, für die noch Haushalte zur Teilnahme gesucht werden. Teilnehmer dürfen sich über eine Prämie freuen. Hamburger sollen mitmachen!

Steigende Energie- und Rohstoffkosten haben das tägliche Leben spürbar verteuert. Gaben die privaten Haushalte in Deutschland 2017 noch durchschnittlich 897 Euro im Monat für Wohnen und Energie aus, waren es 2022 bereits 1025 Euro – ein Plus von 14,3 Prozent. Solche Entwicklungen aufzuzeigen, ist die Aufgabe der Laufenden Wirtschaftsrechnungen (LWR). Eine Erhebung soll nun zeigen, wie viel Geld die privaten Haushalte in Deutschland zur Verfügung haben und wofür sie es ausgeben – auch bei uns im Norden.

Haushalte für Teilnahme an Erhebung gesucht

Das Statistikamt Nord sucht nun Haushalte aus Hamburg und Schleswig-Holstein, die freiwillig an den LWR teilnehmen möchten. Mitmachen kann jeder – egal ob Geringverdiener oder Gutverdiener, Ein- oder Mehrpersonenhaushalt. Besonders gesucht sind jedoch Mehrpersonenhaushalte, die beruflich selbstständig sind.

Wer mitmacht, muss dann einen Monat lang seine täglichen Einnahmen und Ausgaben wie Lebensmittel, Freizeitkosten oder Bekleidung dokumentieren. Die Teilnahme ist in Papierform, aber auch schnell über eine Web- oder Smartphone-App möglich.

Und: Teilnahme wird belohnt! Die Haushalte können vier Jahre lang, von 2024 bis 2027, regelmäßig einmal im Jahr an der Umfrage teilnehmen. Für jede vollständige Teilnahme gibt es eine Prämie von 70 Euro, so dass bis zu 280 Euro verdient werden können. (mp)