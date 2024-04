Ahmad Mansour (47) ist ein israelisch-deutscher Psychologe und Autor arabisch-palästinensischer Herkunft. Er lebt seit 2004 in Deutschland und beschäftigt sich mit Projekten gegen Radikalisierung und Antisemitismus in der islamischen Gemeinschaft. Von ihm wollen wir wissen, wie gefährlich der zunehmende Islamismus in Deutschland ist.

Ahmad Mansour (47) ist Psychologe und Autor, er stammt aus Israel und hat arabische Wurzeln. Seit 2004 lebt er in Deutschland und beschäftigt sich mit Projekten gegen Radikalisierung und Antisemitismus in der islamischen Gemeinschaft. Von ihm wollen wir wissen, wie gefährlich der zunehmende Islamismus in Deutschland ist.

MOPO: Warum fällt gerade die Online-Propaganda von Islamisten auf so fruchtbaren Boden?

Ahmad Mansour: Es handelt sich hier um eine „TikTok-Radikalisierung“ – eine neue Generation von Islamisten, die sich fast ausschließlich in den sozialen Medien bewegen und dort Themen ansprechen, die erstmal harmlos wirken. Da geht es um Integration, den Israel-Gaza-Krieg, um Akzeptanz für Muslime in Deutschland, um Rassismus. Diese Themen werden so angesprochen, dass immer eine Distanz zur Mehrheitsgesellschaft entsteht und die Jugendlichen das Gefühl bekommen, sie sind hier nicht willkommen, nicht Teil von Deutschland und sind dadurch für weitere Radikalisierung offen. Diese Menschen haben einen sehr professionellen Auftritt, was Kleidung und Sprache betrifft, auch was Videoschnitt angeht. Die Art und Weise, wie diese Themen angesprochen werden, kennen die Jugendlichen aus der Jugendkultur. Die Akteure werden sehr schnell zu Rollenmodellen und das macht es ihnen leicht, die Jugendlichen auch offline zu erreichen.

Das klingt bedrohlich …

Ähnliches haben wir bereits 2021 in Hamburg während der letzten Eskalation in Gaza erlebt. Damals haben alle sehr überrascht getan, obwohl die Strukturen eigentlich seit Jahren bekannt sind, und jetzt wiederholt sich das alles und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass Hamburg ein Konzept zum Umgang damit hat. Das betrifft auch die Innenministerien und natürlich gilt das auch auf Bundesebene. Die Organisationen Muslim Interaktiv, Generation Islam, Realität Islam werden nicht ernst genommen, obwohl es gerade sie sind, die Jugendliche massenhaft erreichen.

Der Gaza-Krieg kam für den Islamismus wie gerufen, oder?

Islamismus ist nie verschwunden, er war immer da. Die Missionierungsversuche sind da, die Ansprache ist da. Viele Strukturen der alten Generation sind zerschlagen, deshalb war Islamismus in den Medien eine Zeitlang nicht so präsent. Akteure wie etwa Pierre Vogel sind leiser geworden, die meisten Vertreter sind entweder tot oder durch Streitereien nicht mehr attraktiv für die Jugendlichen. Gerade jetzt in diesen emotional sehr aufgeladenen Zeiten, während des Gaza-Kriegs, werden Bilder massiv genutzt, um Jugendliche zu radikalisieren. Deshalb erleben wir gerade eine Zunahme des Islamismus, die nicht enden wird, wenn der Krieg zu Ende geht. Diese medialen Kampagnen werden die Jugendlichen noch viele Jahre beeinflussen und sie vor allem noch viele Jahre auf Distanz zur deutschen Mehrheitsgesellschaft, zu Deutschland und zur deutschen Politik halten.