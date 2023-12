Gespräche unter Freunden und Verwandten sind derzeit von einer eigenartigen Schwere. Die Kriege, der Irrsinn in den Sozialen Medien, Waldbrände und Wassermassen, alles so teuer und dann droht auch noch Trump. Schrecklich alles. Wie soll man da bitte zuversichtlich ins neue Jahr gehen? Die MOPO sprach mit Kiez-Pastor Sieghard Wilm (58) von der St. Pauli-Kirche über das, was hinterm Horizont kommt, über uralte Geschichten am Feuer, über das Hüpfen und warum wir die Schuld für den Zustand der Welt nicht Gott in die Schuhe schieben sollten.

MOPO: Pastor Wilm, wenn Sie sich die Welt gerade angucken, spüren Sie da nicht auch eine gewisse Verzagtheit?

Sieghard Wilm: Dagegen bin auch ich nicht ganz gefeit. Nach Corona dachten wir ja, wir haben das Schlimmste hinter uns und müssten jetzt mit Normalität belohnt werden, stattdessen leben wir in einem Dauerkrisenmodus. Diese unübersichtliche Weltlage überfordert mich auch manchmal.

Viele gucken ja schon gar keine Nachrichten mehr.

Das ist verständlich, aber gefährlich für die Demokratie. Was sinnvoll ist: Nachrichtenfasten. Ein- oder zweimal am Tag Nachrichten ansehen und ansonsten aufhören, immer weiter zu scrollen. Es ist auch wichtig, welchen Nachrichten man mehr Gewicht gibt, denn es gibt ja auch gute Entwicklungen: Dass die Mehrheit der Polen nicht mehr den rechten Rand gewählt hat, das macht mir sehr viel Hoffnung für ganz Europa. Das gilt auch für das eigene Leben: Man kann den Akzent auf die schönen Momente eines Tages legen, dann ist schon viel gewonnen.

Trotzdem fällt es gerade so schwer, zuversichtlich zu sein. Wie schafft man das?

Zuversicht hat etwas mit „sehen“ zu tun. Mit dieser positiven Kraft, mehr zu sehen, als sichtbar ist. Männer und Frauen, die zur See fahren, kennen das: Hinterm Horizont geht es weiter. Das ist ihre Erfahrung. Und wir Menschen schöpfen aus unseren kollektiven Erfahrungen. Das ist so, seit die ersten Menschen in der Dunkelheit um ein Feuer herum saßen und sich Geschichten vom Überleben erzählten. Das ist der Ursprung der Zuversicht. Zuversicht ist kollektiv geteilte Traumwelt.

Was heißt das?

Dass die Menschheitsfamilie immer wieder Errettung aus Krisen erlebt hat. Das ist übrigens die Ursuppe aller religiösen Literatur. Die Bibel ist voller Katastrophen und am Ende heißt es in der Offenbarung des Johannes: „Und Gott wird abwischen alle Tränen und es wird kein Leid mehr sein und kein Geschrei.“

Kann man zuversichtlich sein, ohne an Gott zu glauben?

Ja, aber es ist schwerer, denke ich. Ich sage immer: „Ich bin ein schwacher Mensch, ich brauche Gott.“ Es glaubt ja aber jeder an irgendetwas. Man kann an das Gute im Menschen glauben, oder an den Fortschritt. Aber an den Menschen zu glauben, halte ich für schwerer, als an Gott zu glauben.

Tatsächlich? Den Menschen sehe ich ja vor mir.

Aber es ist schwer, Zuversicht zu haben, ohne eine Kraft, die uns entgegenkommt. Wir müssten dann ja alles aus uns selbst heraus machen. Das ist sehr einsam.

Die Welt sieht im Moment ja nicht so aus, als würde Gott uns entgegenkommen.

Das ist nicht mein Gottesbild, dass Gott den Job für uns macht. Gott kommt auf uns zu, damit wir uns in Bewegung setzen, aber wir können ihm nicht alles in die Schuhe schieben. Das ist nicht die Geschichte, die Jesus uns erzählt. Der sagt „Folge mir nach.“ Wir müssen uns also bewegen. Hoffnung ist der Zuversicht ja sehr nahe. Wissen Sie, was hoffen auf platt heißt?

Hmm. Hoopen vielleicht?

Höpen. Ick hööp. Und das heißt auch „hüpfen“. Das passt doch. Hoffen heißt, sich zu bewegen. Auch ganz körperlich. Wir wissen, wie der Körper auf schlimme Nachrichten reagiert, wir sind dann gekrümmt und erstarrt. Das ist das Gegenteil von Hoffnung.

Wenn man ehrlich ist, geht es uns ja ganz gut, oder?

Stimmt. Wir meckern auf hohem Niveau. Dabei haben wir so viele Möglichkeiten, das Land mitzugestalten. Etwas verbessern zu können, für sich und andere, das gehört auch zur Zuversicht. Ich habe ein Jahr in Westafrika gelebt, da bekommt man in der ärmsten Hütte Essen und Trinken angeboten. Die Menschen können es sich gar nicht leisten, ohne Hoffnung zu leben. Wir haben den Luxus, zu jammern, dass alles den Bach runter geht. Wenn es aber richtig hart auf hart kommt, entdeckt man eine ganz andere Energie. Als Kind war ich umgeben von Menschen, die den Krieg überlebt hatten. Die haben Hoffnungsgeschichten erzählt.

Spüren Sie mehr Verzagtheit in der Gemeinde?

Es geht sehr auseinander. Es gibt Menschen, die immer noch sehr gute Geschäfte machen und andere, die ein starkes Verlustgefühlt haben. Die sehen, dass die ihre Kinder trotz Superausbildung keine Wohnung finden, geschweige denn ein Haus bauen können. Dass da so ein Abwärtsweg zu sehen ist.

Letzte Frage: Worauf freuen Sie sich 2024?

Ich habe ein dreimonatiges Sabbatical ab Januar, ein wahnsinniges Geschenk. Ich werde mit dem Rucksack auf den Kanaren wandern und sehr reduziert leben. Da wird man beschenkt vom Meer, von Sonnenaufgängen und Begegnungen mit Menschen. Und dann freue ich mich, mit dieser Energie auf den Kiez zurückzukehren.