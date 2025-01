Gestiegene Kosten und die ständige Suche nach umweltfreundlicheren Energiequellen bringen Architekten immer wieder auf neue Lösungsideen. Am Lichtenauerweg wird aus dem Grund bald eine der ersten Eisspeicheranlagen Hamburgs in Betrieb genommen. Heizen mit Eis: Was paradox klingt, soll nicht nur günstiger für die zukünftigen Bewohner sein, sondern auch richtig klimafreundlich.

Noch befindet sich auf dem ehemaligen Sportplatz in Eißendorf, auf dem Anfang 2027 216 Saga-Wohnungen fertiggestellt werden sollen, nichts als eine Wüste mit ein paar Sandhügeln – und dem ersten Grundstein, der Montagmittag gelegt wurde. Die zukünftige Energiequelle, die in großen Teilen jetzt schon steht, ist für den Laien nicht als solche zu erkennen. Es handelt sich um eine Zisterne, ein sechs Meter hohes Sammelbecken aus Beton, das in den Boden eingelassen wurde.

Wie funktioniert eine Eisspeicher-Heizung?