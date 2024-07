Am 6. Juli ist „Welt-Zoonose-Tag“, also der von Tier auf Mensch übertragbaren Krankheiten – und die Nachrichten dazu aus den USA klingen alarmierend: Erstmals ist dort das Vogelgrippe Virus H5N1 auf Milchkühe und von dort auf Menschen übergesprungen. In Hamburg sollen nun Kadaver von Wildtieren regelmäßig auf das Vogelgrippe-Virus untersucht werden, um frühzeitig zu merken, wenn das Virus etwa von Wasservögeln auf Füchse und Marder übergeht. Wie gefährlich kann diese Form der Influenza für Menschen werden? Wir fragten den Infektologen und UKE-Professor Julian Schulze zur Wiesch.