Sauer macht lustig: Vor zwei Jahren hat Birte Maskallis ihren Instagram-Account „wohnenmitzitronen“ gegründet. 56.100 Menschen folgen ihr und ihren fruchtigen Mitbewohnern mittlerweile auf Instagram. Für ihre skurrilen Geschichten mit den Südfrüchten hat die Hamburgerin sogar ihren Bürojob aufgegeben.

In Bildern und kurzen Videos zeigt Birte Maskallis ihre Zitronen in alltäglichen Situationen – bei der Steuerklärung, beim Autowaschen, beim Kochen. Die kleinen fruchtigen Mitbewohner mit den großen Kulleraugen haben die Welt von Instagram, TikTok und Youtube im Sturm erobert. Und um es vorweg zu nehmen: Die Zitronen werden nicht ausgequetscht oder gegessen – sie sind mit aufgeklebten Wackelaugen einfach immer dabei, bei allem was Maskallis so tut.

Zitronen-Praktika: Gelbe Früchte erobern Hamburgs Arbeitswelt

Sind die gelben Früchte nicht mit ihr in ihrer WG oder in ihrem Wohnzimmer, findet man sie vermutlich auf dem Weg zu einem Praktikum. In zwölf verschiedene Betriebe durften die Zitronen bereits mit hinein schnuppern – darunter eine Buchbinderei, eine Baumpflege-Firma und das Musical „Die Eiskönigin“.

Schon 2015 hat Maskallis auf dem Account „lilalemonie“ angefangen, Bilder von Obst und Gemüse mit lustigen Wackelaugen zu posten. Weil die Zitronen besonders gut ankamen, hat sie ihnen einen eigenen Account gewidmet – „wohnenmitzitronen“.

„Ich glaube, das liegt daran, dass die lächeln, dann sieht das immer gleich ein bisschen so aus, als ob sie einen Charakter haben“, sagt sie. Während der Pandemie gingen die Bilder der gelben Früchte dann durch die Decke. „Die Leute saßen zu Hause und brauchten Aufmunterung, ich auch“, sagt Maskallis.

Für die Zitronen gibt die Hamburgerin ihren Bürojob auf

Was anfangs nur ein Freizeitspaß war, ist schnell ernst geworden. Plötzlich musste sich die Hamburgerin zwischen ihrem Bürojob und den Zitronen entscheiden. Seit dem 1. April ist sie selbstständig und legt als freiberufliche Künstlerin ihren vollen Fokus auf die Zitronen.

„Ich freue mich total, dass ich da was gefunden habe, worüber sich die Menschen so freuen“, sagt sie. Die Reaktionen im Netz sind durchweg positiv „Es kommt nur selten vor, dass sich hier mal jemand Negatives verirrt“, so Maskallis.

Mittlerweile wird die Hamburgerin regelmäßig auf der Straße erkannt, viele wollen ein Selfie mit den Zitronen. Für die Zukunft hat sich die Künstlerin einiges vorgenommen. Als nächstes steht ein Online-Shop an. „Viele wünschen sich, dass ich auch T-Shirts mit Zitronenlogo anbiete“, sagt Maskallis. Auch auf YouTube will sie jetzt so richtig durchstarten.