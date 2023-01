Es ist 18 Uhr, als es an meiner Wohnungstür klingelt. Es ist Mirko P.. Er hat gerade Feierabend. Er begrüßt mich freundlich, redet schnell, verschluckt Wörter und wirkt nervös. Er geht hier offensichtlich ein Risiko ein. Wir setzen uns, ich frage ihn, ob er Tee möchte. Er lehnt ab, dreht sich einen Joint. Dann geht es los. MOPO: Sie haben einen festen Job, sind gutbürgerlich aufgewachsen. Wieso verkaufen Sie überhaupt Drogen? Mirko P.: Das hat bei mir wirklich sehr schleichend angefangen. Eigentlich kam es dazu, weil ich damals immer mal wieder ein paar Leuten Gras besorgt habe. Und dann wurden es immer mehr. Ich weiß noch, dass ich mit 16 eine Ausbildung angefangen habe und die ersten zwei Monate mein Gehalt nicht anrühren musste. Da habe ich angefangen, mit dem Geld aus dem Drogenverkauf zu leben und mein eigentliches Gehalt zu sparen. Und mittlerweile, das muss ich ehrlich sagen, mache ich es nur wegen des Geldes. Was verdienen Sie denn so im Monat mit dem Verkauf von Cannabis?

Er hat blonde, dezent gegelte Haare, trägt ein glattes, gestreiftes T-Shirt mit Kragen. Sein breites, weißes Lächeln sticht ins Auge: Das ist Mirko P. (Name geändert), aufgewachsen in Lokstedt. Er arbeitet in einem Industriebetrieb, aber seine einzige Einnahmequelle ist das nicht. Der 22-Jährige ist auch Dealer. Damit entspricht er nicht dem Klischee des Straßendealers, der in Parks und dunklen Ecken auf Kundschaft wartet. Und ist doch kein Sonderfall: Die meisten Kiffer haben einen „Dealer des Vertrauens“, den sie bei Bedarf kontaktieren. Mit der MOPO hat Mirko P. darüber gesprochen, wie er als Teenie aus gutbürgerlichem Haus ins Rauschgiftgeschäft gerutscht ist, was er damit verdient, was seine Nachbarn dazu sagen, warum er Angst vor der Polizei hat – und was die geplante Cannabis-Legalisierung für ihn ändern würde.

Es ist 18 Uhr, als es an meiner Wohnungstür klingelt. Es ist Mirko P.. Er hat gerade Feierabend. Normalerweise sitzt er jetzt wie jeden Abend auf einer der Elbfähren und fährt von der Arbeit nach Hause. Er begrüßt mich freundlich, redet schnell, verschluckt Wörter und wirkt nervös. Er geht hier offensichtlich ein Risiko ein. Wir setzen uns, ich frage ihn, ob er Tee möchte. Er lehnt ab. „Ist es okay, wenn ich Einen rauche?“, fragt er mich. „Ja, auf dem Balkon“, antworte ich. Während Mirko P. sich einen Joint dreht, sagt er, dass anhand des Interviews ja niemals seine Identität festgestellt werden könne. Ich höre ein Fragezeichen am Ende des Satzes und sichere ihm Anonymität zu: „Nein, ich werde Ihren Namen ändern“. Dann geht es los.

MOPO: „Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein“, heißt es im Vertrag der Ampel-Koalition. Was wird dann aus Ihnen?

Mirko P.: Ich könnte auf meine Einnahmen verzichten, ehrlich gesagt. Dann habe ich halt kein Geld mehr extra im Monat. Ich habe aber einen Kumpel, der ist arbeitslos. Seine einzigen Einnahmen stammen aus dem Drogengeschäft. Der wäre auf jeden Fall schlechter dran als ich. Er macht zwar keine Unsummen damit, vielleicht nur um die 1000 Euro im Monat. Die braucht er aber auch.

Während er mir antwortet, steht er im Rahmen der geöffneten Balkontür. Er zieht immer wieder in kurzen Abständen am Joint, behält den Rauch lange in der Lunge. Manchmal atmet er ihn nicht mal aus, vor dem nächsten Zug, der Rauch kommt beim Sprechen aus seinem Mund. Der Geruch zieht in meine Wohnung. Mich erinnert das an Hopfen – wenn man eine Flasche Bier gerade öffnet und sich dann mit der Nase dem Flaschenhals nähert. Ich bin froh, dass er den Joint nach der Hälfte im Aschenbecher ablegt, die Kälte zieht rein. „Die andere Hälfte ist für später“, sagt er. Es wirkt, also hätte er die schnelle Dröhnung dringend gebraucht. Er wirkt nun ruhiger, sicherer, entspannnter. So wie andere ein Feierabendbier brauchen, braucht Mirko P. offenbar einen halben Joint.

Sie haben schon mit 16 Jahren angefangen, Cannabis zu verkaufen? Obwohl Sie keine Not litten, eigentlich genug Geld hatten?

Das allererste Mal, dass ich etwas damit zutun hatte, war schon mit 14. Da habe ich mit Freunden einmal 25 Gramm gekauft und teurer wieder verkauft. Das hat damals 200 Euro gekostet. Wir haben quasi unser Taschengeld zusammengeschmissen. Aber danach haben wir es wieder gelassen. Ich habe dann mit 16 allein weitergemacht. Nur während meiner Ausbildungsprüfung habe ich ein paar Wochen nichts verkauft. Das war mir zu stressig. Dadurch, dass ich aber selbst auch Gras rauche, ist es wesentlich günstiger, wenn ich große Mengen kaufe, um diese weiterzuverkaufen und mich selbst auch daran zu bedienen. Und so lohnt sich der Verkauf einfach für mich.

Mirko P. benutzt viele Füllwörter, wie „ähm“, während er meine Fragen beantwortet. Er schaut abwechselnd zu seinen Händen, die er zusammengefaltet auf den Tisch abgelegt hat und dann zu mir. Sein Blick wirkt nach jeder Antwort fragend, als solle ich ihm signalisieren, dass er nichts Falsches gesagt hat. Ich nicke ihm zu und frage weiter.

Ich mache nie einen Kassensturz, so genau kann ich es also nicht sagen. Ich gebe den Umsatz vom Gras-Verkauf meistens direkt aus für Restaurant-Besuche, Cafés und so weiter. Aber ich würde sagen, ich mache so ungefähr bis zu 2000 Euro im Monat. Das variiert natürlich. Manchmal hat man einen geilen Monat, wenn die Leute viel auf Menge holen, dann kann es auch mehr sein.

Wie viele Kunden haben Sie im Monat?

Gute Frage. Durchschnittlich könnte man sagen, dass ich pro Tag mindestens eine Person, wenn nicht sogar zwei, versorge. Also irgendwas zwischen 30 und 60 Personen im Monat – dann könnte man die Mitte nehmen, also durchschnittlich 45 Personen. Manchmal kommen Leute auch zwei oder dreimal.

Er spricht jetzt flüssig und klar. Aber wenn es um Geld geht oder in seinen Sätzen die Begriffe Cannabis oder Gras auftauchen, senkt er die Stimme. So als wäre noch jemand in meiner Wohnung, der uns hören könne. Er fragt, ob er doch einen Tee bekommen könne. Ich bringe ihm eine Tasse. Seine Augen sind kleiner als noch vor einer halben Stunde. Ich habe das Gefühl, er fühlt sich mittlerweile wohl und dass er den Joint wirklich brauchte. Ich fahre fort.

Und wie kommunizieren Sie dann mit denen? Ist das sicher?

Ich schreibe über die Messenger „WhatsApp“, „Telegram“ und „Signal“. Manchmal aber auch über „Privnote“. Das ist eine Website, auf der man einen Text schreiben kann. Dann kann man daraus einen Link erstellen, den man verschickt und sobald der Text dann vom Empfänger gelesen wurde, löscht sich der Inhalt. Das soll sicher sein, aber ich denke mir immer, wenn die Polizei mich wirklich auf dem Schirm hat, dann bin ich halt dran. Natürlich bin ich vorsichtig, aber das Ganze hat auch viel mit Glück zutun. Ich glaube, wenn mal etwas passiert, dann bei einem Deal auf der Straße. Oder wenn jemand anderes erwischt wird und Verbindungen zu mir hergestellt werden können.

Wie werden Ihre Kunden auf Sie aufmerksam?

Das sind alles Freunde, oder die Freunde von Freunden. Die meisten kommen tatsächlich noch aus Schulzeiten. Ich komme aus Lokstedt, aus so einem Kiffer-Kreis. Der Verkauf sorgt witzigerweise dafür, dass zu vielen Leuten von früher noch Kontakt besteht. Ich werde auch teilweise empfohlen, dann wird meine Nummer weitergegeben. Ich habe aber auch ganz andere Kunden.

Zum Beispiel?

Unterschiedlichen Alters, aber wirklich normale Menschen. Eigentlich haben alle einen Job, sind alle nett. Von 18 bis über 40 , würde ich schätzen, ist alles dabei.

Und woher holen Sie das Cannabis? Bestellen Sie das im Internet?

Nein. Bis vor ein paar Monaten habe ich das aus Eimsbüttel bekommen. Mittlerweile hole ich es woanders. Ein Kumpel bringt mir das dann immer vorbei. Ich muss quasi gar nichts machen. Manchmal muss ich vorher das Geld geben, manchmal nicht. Wo meine Quelle das selbst einkauft, weiß ich aber nicht. Der dealt aber auch mit anderen Sachen, wie Kokain und so, fährt einen Mercedes und macht mit Sicherheit nur mit Drogen sein Geld. Ich schätze mal, der macht circa 10.000 Euro im Monat. Der wechselt so oft sein Handy, seine Nummer. Aber ich glaube, „Scheiße schwimmt oben“ und früher oder später fliegt man auf, wenn man vorher keinen Schlussstrich zieht.

Verkaufen Sie denn abgesehen von Cannabis auch noch andere Drogen?

Nein, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe selbst mal etwas ausprobiert, aber verkauft habe ich nie etwas anderes als Cannabis. Ich habe mal für Freunde ein paar Kontakte klargemacht von Leuten, die härtere Sachen verkaufen, aber mehr nicht.

Ich hake bei dieser Frage mehrfach nach. Er wirkt glaubwürdig. Auch scheint er wirklich Wert darauf zu legen, nicht an Minderjährige zu verkaufen. Kontrolle über das im Zweifel schädliche Konsumverhalten seiner Kunden hat er nicht. Auch frage ich mich, ob er seinen eigenen Konsum wirklich unter Kontrolle hat.

Ist schon mal etwas schiefgegangen?

Ich treffe mich mit den Leuten immer bei mir Zuhause. Ich weiß, viele würden nun sagen: ‚Das ist doch gefährlich, dann weiß er doch, wo du wohnst‘. Man bekommt aber ein Gefühl dafür, wenn etwas nicht stimmt. Ich bin natürlich auch früher mal abgezogen worden. Die Leute wollen aber grundsätzlich ein gutes Verhältnis zu ihren Dealern haben und eine gute Quelle auch behalten. Deswegen hält sich das bei mir immer im Rahmen. Wenn aber ein ganz neuer Kunde kommt, bin ich natürlich sehr vorsichtig. Die ersten Male checke ich dann immer ab, was das für ein Typ ist. Einmal ist mir ein Kunde ziemlich auf die Nerven gegangen. Er stand nachts vor meiner Tür und hat sturmgeklingelt, irgendwann dann sogar bei den Nachbarn und hat draußen rumgebölkt. Er war besoffen und wollte Gras. Ohne Absprache gebe ich den Leuten eigentlich nichts. Damit er abhaut, habe ich es in der Nacht dann aber trotzdem gemacht. Letztendlich habe ich den Kontakt abgebrochen und behauptet, ich hätte aufgehört zu verkaufen. Bis heute rutscht mir das Herz in die Hose, wenn es klingelt und ich nicht weiß, wer das ist.

Bekommen Ihre Nachbarn nicht mit, dass ständig Kunden zu Ihnen kommen?

Bisher hat sich noch niemand beschwert. Im Gegenteil. Als ich ein halbes Jahr in meiner Wohnung wohnte, stand eine Nachbarin aus der Mädels-WG über mir vor meiner Tür und hat gefragt, ob ich ihr Gras verkaufen kann. Sie hat wohl gerochen, dass ich selbst auch Gras rauche. Ich habe ihr dann etwas gegeben. Ich bin auch extra immer nett und freundlich zu den Nachbarn und achte eigentlich darauf, dass niemand gestört wird. Wenn sich jemand beschweren würde, würde ich es direkt ernst nehmen.

Haben Sie manchmal Angst, ins Visier der Polizei zu geraten?

Ja, ich denke da natürlich manchmal drüber nach und habe auch echt Schiss. Ich versuche natürlich alles immer so sicher wie möglich abzuwickeln, aber natürlich kann immer etwas passieren. Und wenn es dann soweit ist, dann ist es halt so.

Sie sagten, Sie hätten all das gar nicht nötig. Wieso hören Sie nicht einfach auf?

Irgendwann werde ich aufhören. Aber jetzt noch nicht. Das ist doch immer so. Wenn es gerade gut läuft, hört man doch nicht einfach auf.

Den Gedanken haben womöglich viele Hamburger, die mit Cannabis oder anderen Rauschgiften handeln. Allein im Jahr 2020 sind laut Angaben der Polizei offiziell 2860 Personen beim Handel und Schmuggel von Betäubungsmitteln erwischt worden. Die Hälfte der Fälle betraf Cannabis-Delikte. Nach rund drei Tassen Tee und zwei gemeinsamen Stunden mit einem Dealer an meinem Esstisch lege ich den Block und Stift beiseite. „Vielen Dank, dass Sie mir so viel über Ihre Geschäfte erzählt haben“, sage ich. Die anfängliche Distanz und seine Nervosität wirken wie weggeblasen. Er scheint überrascht, dass es nun vorbei ist, gar enttäuscht. Als wolle er noch stundenlang weiterreden. Dann beginnt er mir von seiner Abendplanung zu erzählen. Er sei „derbe müde“ von der Arbeit und werde heute früh schlafen gehen. Dann steht er auch schon auf und geht in Richtung Flur. Am Ende sagt er nochmal: „Man wird ja niemals darauf kommen, dass ich der Dealer in dem Interview bin. Das wird gut werden“ – diese Mal ohne ein Fragezeichen. Dann verlässt er meine Wohnung.