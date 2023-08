Es ist ein spektakuläres Bauvorhaben: Für die neue U-Bahn-Linie U5 plant die Hochbahn ein riesiges Bauloch mitten auf der Binnenalster. Was unvorstellbar klingt, war aber vor knapp 100 Jahren bereits schon einmal Realität: In rund einer Million Arbeitsstunden stellten Arbeiter und Taucher damals die neue Station Jungfernstieg fertig – die erste Unterwasser-Haltestelle Deutschlands. Dabei sahen sie sich aber auch mit einigen unvorhersehbaren Schwierigkeiten konfrontiert.

Es ist ein spektakuläres Bauvorhaben: Für die neue U-Bahn-Linie U5 plant die Hochbahn ein riesiges Bauloch mitten auf der Binnenalster. Was unvorstellbar klingt, war aber vor knapp 100 Jahren bereits schon einmal Realität: In rund einer Million Arbeitsstunden stellten Arbeiter und Taucher damals die neue Station Jungfernstieg fertig – die erste Unterwasser-Haltestelle Deutschlands. Dabei sahen sie sich aber auch mit einigen unvorhersehbaren Schwierigkeiten konfrontiert.

Es ist Mitte der 1920er Jahre in Hamburg: Die Stadt wächst rasant, bereits über eine Million Menschen leben und arbeiten hier. Deshalb soll auch die U-Bahn mitwachsen, die bislang auf der heutigen U3-Strecke über Rathaus und Millerntor (St. Pauli) bis nach Barmbek verkehrt. Von Alsterdorf und Ohlsdorf geht es schon bis zur Kellinghusenstraße, jetzt soll diese Linie von dort aus weiter in die Innenstadt fahren. Als vorläufige End-Haltestelle ist eine komplett neue Station am schon damals beliebten Flanier-Punkt Jungfernstieg geplant.

Schon bevor die Haltestelle Jungfernstieg gebaut wurde, war die Straße eine beliebte Flaniermeile in Hamburg. Aufnahme von circa 1910 IMAGO / H. Tschanz-Hofmann Schon bevor die Haltestelle Jungfernstieg gebaut wurde, war die Straße eine beliebte Flaniermeile in Hamburg (Aufnahme von circa 1910).

Das Besondere: Diese Haltestelle soll zum Teil unter der Binnenalster entstehen, eine riesige technische Herausforderung. Ab 1929 nehmen die Bauarbeiter ab dem Stephansplatz und den Colonnaden Kurs in Richtung Jungfernstieg. Laut Hochbahn-Historiker Daniel Frahm ist eine der ersten Herausforderungen, das Wasser aus den Baugruben am Jungfernstieg und an der Reesendammbrücke herauszuhalten. Dabei werden zwar bereits Dampframmen und Greifbagger genutzt, zum Großteil wird aber per Hand gearbeitet.

So wurde Anfang der 30er Jahre die Haltestelle Jungfernstieg gebaut

Die Arbeiter schütten „Fangedämme“ aus Sand in der Binnenalster auf und nutzen eiserne Spundwände zur Absicherung der Baugruben. Insgesamt werden für die Haltestelle 1300 Tonnen Eisen, 3500 Tonnen Zement, 14.000 Kubikmeter Kies, 300.000 Mauersteine und 1300 Kubikmeter Holz im Untergrund verbaut.

Das könnte Sie auch interessieren: Für die U5: Hier wird es in Hamburg bald riesige Baugruben geben

Trotzdem kommt es während der Bauarbeiten mehrfach zu Wassereinbrüchen, bei denen Taucher immer wieder die Lecks abdichten müssen. Im Januar 1933 läuft sogar die ganze Baugrube voll und friert anschließend zu.

Die Baugruben für die Haltestelle Jungfernstieg liefen immer wieder voller Wasser. Hier zu sehen: Ein Taucher 1933, der die Lecks abdichtete. Hochbahn Die Baugruben für die Haltestelle Jungfernstieg liefen immer wieder voll Wasser. Hier ein Taucher 1933, der die Lecks abdichtete.

Die Alster ist laut Frahm aber nicht die einzige Herausforderung: Unter der Erdoberfläche stoßen die Arbeiter auch auf sehr große Steine sowie massive Holzpfähle, die die Bauarbeiten erschweren und verzögern. Die Pfähle wurden in der Vergangenheit in den Untergrund gebohrt, um die Innenstadt und damit auch viele Gebäude zu stabilisieren.

Jungfernstieg: 1931 kommt ein provisorischer Bahnsteig

Um so schnell wie möglich Züge unter der Binnenalster fahren zu lassen, lässt die Hochbahn 1931 einen provisorischen Holzbahnsteig im bereits fertigen Tunnelstück auf Höhe des Neuen Walls errichten. Drei Jahre lang wird das Provisorium von den Fahrgästen genutzt werden, bevor im April 1934 schließlich die Gesamtstrecke inklusive der ersten Unterwasser-Haltestelle Deutschlands in Betrieb gehen kann. Zur Einweihung kommen zahlreiche Pressevertreter in die Hansestadt.

1931 wurde zunächst nur ein provisorischer Jungfernstieg-Bahnsteig aus Holz eröffnet. Hochbahn 1931 wurde zunächst nur ein provisorischer Jungfernstieg-Bahnsteig aus Holz eröffnet.

Heute, 90 Jahre später, hat sich der Jungfernstieg zu einem zentralen Umstiegsknoten für U- und S-Bahn entwickelt, den circa 110.000 Fahrgäste täglich nutzen. Kommt die U5 Ende der 2030er Jahre hinzu, rechnet die Hochbahn hier pro Tag noch einmal mit 47.000 zusätzlichen Ein-, Aus- und Umsteigern.

Dafür braucht es nicht nur drei neue Tunnelröhren, sondern auch einen neuen Bahnsteig, der etwa auf Höhe des Alsterpavillons beginnen soll. Die Hochbahn plant diesen Bau mithilfe einer wasserdichten Baugrube. Hierzu werden – wie damals auch – Spundwände eingesetzt und das Wasser aus dem Bereich gepumpt. Der Tunnel wird dann in „bergmännischer Bauweise“ gegraben.