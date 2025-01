Er ist der wohl bekannteste Burger-Brater: Die Zeichentrickfigur „SpongeBob“ brutzelt in einem Fast-Food-Restaurant am Meeresgrund. Und seine Burger-Kreationen haben zum Teil knallige Farben. Gleich zwei Imbisse in Hamburg haben sich von dem Schwammkopf inspirieren lassen: In einem gibt es bunte Burger in Rot, Grün und Blau – im anderen sogar eine ganze Krabbe.