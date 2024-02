Der wichtigste Mieter des Elbtowers will abspringen: Die Zentrale der Hamburg Commercial Bank (HCOB) sollte 2025 in den neuen Mega-Turm verlegt werden. Wie die MOPO exklusiv erfahren hat, will die HCOB jetzt doch vom Vertrag zurücktreten. Das ist besonders brisant, denn: Ohne die Mietzusage der HCOB hätte Signa wohl nie das Grundstück für den Turm kaufen können. Umso unsicherer ist jetzt die Zukunft des Bauprojekts. Die MOPO erklärt, welche Details bislang bekannt sind, was sie für den Elbtower bedeuten und wie die anderen Mieter reagieren.

Als „ersten großen Mieter” des Elbtowers stellte Signa im Jahr 2020 stolz die HCOB vor. Die Bank ist ehemals aus der HSH Nordbank hervorgegangen und hat ihren Sitz aktuell in einem Gebäude in der Innenstadt, das übrigens auch Signa gehört. Auf 11.000 Quadratmetern sollte im Turm der neue Hauptsitz der Bank entstehen. Außerdem erhielt das Geldinstitut die Option auf 2000 weitere Quadratmeter. Jetzt hat die MOPO aus mehreren Quellen erfahren, dass die Bank von ihrem Mietvertrag zurücktreten will.